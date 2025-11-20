De Formule 1 is momenteel met 24 races plus zes sprints op de kalender een drukke bedoening en zoals we weten is de koningsklasse de afgelopen jaren ook behoorlijk veranderd. Als Max Verstappen het voor het zeggen zou hebben, komen er een hoop veranderingen voor zijn sport.

Het is duidelijk dat de koningsklasse inmiddels heel anders eruit ziet dan pak hem beet twintig jaar geleden. Sinds de lancering van Drive To Survive heeft de sport een behoorlijke ommezwaai gemaakt en gaat het steeds meer de commerciële kant op, gesteund door hordes nieuwe fans die de Formule 1 de afgelopen jaren heeft weten aan te trekken. Anno 2025 rijden we maar liefst 24 races en zes sprintraces, waarbij er ook een aantal circuits op de kalender staan waarbij je je afvraagt of deze toegevoegde waarde hebben aan de sport.

Minder races

Bovendien betekent het ook dat steeds meer gewaardeerde en traditionele circuits niet meer op de kalender kunnen blijven door de strijd tegen het grote geld. Zo zal natuurlijk Zandvoort volgend jaar de laatste race kennen, terwijl ook Spa-Francorchamps moet toegeven aan een roulatiesysteem. Als Verstappen de baas over de koningsklasse zou zijn, pakt hij het een stuk anders aan: "Sowieso een hoop minder races, alleen de goede circuits. Niet teveel stratencircuits. Raceweekenden van slechts twee dagen, een nog logischere kalender wat betreft het vliegen. Best wat wijzigingen", stelt hij bij Securing The Win.

Kortere weekenden

Daarmee is het lijstje van de viervoudig wereldkampioen nog altijd niet klaar: "Geen sprints: alleen een hoofdrace omdat daar veel meer emotie in zit. Eén vrije training, een kwalificatie en een race." Op de vraag waarom hij juist minder in plaats van meer in een Formule 1-auto zou willen racen, is Verstappen ook helder: "Ik heb er al genoeg in gereden. Dat is genoeg voor een weekend", zo besluit de Nederlander lachend.

