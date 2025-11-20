Voormalig FIA-steward Johnny Herbert is van mening dat Jos Verstappen en Red Bull-topman Helmut Marko verantwoordelijk zijn voor het boegeroep richting Lando Norris, omdat zij "de boel proberen op te stoken."

Lando Norris stevent met nog drie raceweekenden te gaan af op zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. De McLaren-coureur heeft een voorsprong van 24 punten op teammaat Oscar Piastri, terwijl het gat naar Max Verstappen 49 punten bedraagt. Met nog maximaal 83 punten te verdienen, heeft de Brit bij uitstek de beste papieren. Alhoewel Norris razend populair is en een gigantische schaarse fans achter zich heeft staan, is hij niet overal even geliefd. Zo klonk er zowel na de race in Mexico als in Brazilië boegeroep vanaf de tribunes toen de leider in het wereldkampioenschap de zege op zijn naam schreef.

'Jos Verstappen en Helmut Marko proberen fans op te stoken'

Voormalig FIA-steward Johnny Herbert wijst twee schuldigen aan voor het boegeroep: "Jos Verstappen en Helmut Marko doen hun best om te proberen de fans op te stoken", klinkt het bij 24 Hour Grand Prix Jackpot "Het boegeroep dat we de afgelopen races richting Lando Norris hebben gezien, wordt gecreëerd door de negativiteit en het gestook van mensen buiten je eigen teambubbel. Het is echter niet iets dat we alleen vanuit Red Bull zien. Ze proberen allemaal die spelletjes te spelen."

De onvoorspelbaarheid van de Formule 1

Herbert vervolgt: "Toto Wolff probeert dezelfde spelletjes te spelen. Dat is onderdeel van de sport. Uiteindelijk draait het om wat de coureurs op de baan laten zien. Red Bull weet er altijd voor te zorgen dat iedereen op zijn hoede is, want je kan ze nooit volledig afschrijven. Het gaat wel eens mis af en toe, maar ze weten zichzelf altijd weer overeind te krijgen. Wat er momenteel fantastisch is aan de Formule 1, is de onvoorspelbaarheid."

