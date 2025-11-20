Yuki Tsunoda speelt een belangrijke rol in de jacht van Max Verstappen op de titel. Tegenover de aanwezige media in Las Vegas legt hij uit hoe hij bijdraagt aan Verstappens strijd om het kampioenschap, zowel in de kwalificatie als in de race.

Met nog drie Grands Prix te gaan en een achterstand van 49 punten voor Max Verstappen op Lando Norris, blijft de Japanner gefocust op het helpen van zijn teamgenoot. "Het belangrijkste is dat ik in de kwalificatie en in de race in een positie zit om Max te kunnen helpen", zo zegt hij vastberaden.

Tsunoda helpt Verstappen

De laatste races heeft Tsunoda naar eigen zeggen progressie geboekt. "In Mexico kon ik zelfs vanaf P10 of P11 een beetje helpen. Idealiter zit ik natuurlijk dichter bij hem, maar dat gaat stap voor stap. De laatste paar races vond ik goed gaan: ik heb veel punten gepakt, en dat helpt het team zeker", vertelt hij. Zijn race in São Paulo verliep echter niet zonder haperingen. "Het doel was om in Brazilië weer punten te scoren. Ik kreeg twee straffen, die waarschijnlijk mijn fout waren, maar de pace was echt goed", blikt hij terug. "Zonder die straffen had ik rond P7 kunnen eindigen. De snelheid is er dus, dat is positief. Nu moet ik het alleen nog allemaal samen laten komen."

Bijdrage aan afstelling

Tsunoda probeert ook in de afstelling van de auto bij te dragen aan Verstappens jacht op de titel. "Ik heb het gevoel dat ik op die manier ook ideeën kan aanleveren die Max kunnen helpen. Brazilië was daar een goed voorbeeld van: ik startte uit de pitstraat met iets dat we anders hadden geprobeerd. Ik weet niet precies in hoeverre dat helpt, maar het geeft in ieder geval informatie voor de race. Uiteindelijk denk ik dat dat de goede richting was", legt hij uit. Volgens Tsunoda is dat precies hoe hij zijn bijdrage kan leveren. "Met de tweede auto proberen we aan het begin van een sessie vaak iets anders, en dat helpt het team om beter te begrijpen wat werkt. Dus ja, dat helpt zeker", besluit hij.

