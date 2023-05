Jordy Stuivenberg

Woensdag 3 mei 2023

Yuki Tsunoda hoopt natuurlijk ooit de overstap te kunnen maken van AlphaTauri naar Red Bull Racing, maar de Japanner zal dan wel eerst beter moeten gaan presteren. Dat heeft teambaas Christian Horner laten optekenen na de Grand Prix van Bakoe.

Tsunoda debuteerde in 2021 voor de renstal uit het Italiaanse Faenza en tikt binnenkort de vijftig Grand Prix-starts aan. Er zijn coureurs die het minder lang volhielden bij AlphaTauri, maar het is de vraag of Red Bull hem daadwerkelijk het talent toedicht om op termijn voor het team te komen rijden. Volgens Horner zit dat er nog steeds in en ligt het vooral aan Tsunoda zelf of hij na 2024 in aanmerking komt voor een stoeltje.

“Hij heeft nu nog niet het niveau om voor ons te racen, maar hij boekt veel vooruitgang”, zo citeert Motorsport-Total.com Horner na de race in Bakoe, waar Tsunoda voor het tweede weekend op rij punten scoorde. “Yuki wordt steeds volwassener als coureur. Hij heeft sowieso de snelheid. Met de ervaring die hij opdoet wordt hij completer. Dat heeft hij dit seizoen al laten zien met een paar sterke optredens.”

2024 doorslaggevend

Het kantelpunt kan weleens komen na 2024, als het contract van Sergio Pérez afloopt. Voor die tijd ziet Horner sowieso niets veranderen binnen zijn team, maar daarna zijn er zeker mogelijkheden. “We hebben meer dan genoeg opties, maar onze rijders liggen voorlopig vast. Yuki hoeft maar één ding te doen en dat is op zeer hoog niveau presteren bij AlphaTauri.”