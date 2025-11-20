Verstappen geïrriteerd na vraag over Horner: "Vind ik een hele vreemde vraag"
Max Verstappen heeft tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Las Vegas geïrriteerd gereageerd op een vraag over de verschillen tussen voormalig teambaas Christian Horner en zijn opvolger Laurent Mekies. De vraag over een hypothetisch scenario waarin Horner nog steeds aan het roer zou staan, kon de Nederlander niet waarderen.
Horner vertrok na de Grand Prix van Groot-Brittannië bij Red Bull Racing, waarna Mekies de leiding overnam. Onder zijn bewind heeft het team de laatste weken weer de weg omhoog gevonden. Verstappen heeft de Grands Prix van Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten gewonnen en heeft zo een belangrijke stap gezet in het kampioenschap. Momenteel staat hij tweede in het klassement, met nog drie races te gaan in het seizoen 2025.
Vreemde vraag
De vraag over het herstel van Red Bull met Horner aan het roer, schoot de Red Bull-coureur zichtbaar in het verkeerde keelgat. "Ik vind dat een hele vreemde vraag", reageerde hij geprikkeld. Vervolgens gaf hij een nuchtere analyse van de recente vorm van het team: "Ik vind dat we de laatste races gewoon goed bezig zijn geweest. Meer kan ik er eerlijk gezegd niet van maken. We proberen echt alles eruit te halen. Op sommige circuits werkt de wagen fantastisch, op andere een stuk minder – dat is simpelweg de realiteit."
Toekomst Horner
Ondertussen werkt de Brit achter de schermen aan zijn toekomst in de Formule 1. Hij bereikte een akkoord met Red Bull over een afkoopsom van tientallen miljoenen euro’s en heeft gesprekken gevoerd met Stefano Domenicali over mogelijke toekomstige ondernemingen, waaronder het opzetten van een nieuw team. Horner wordt ook in verband gebracht met meerdere teams, waaronder Ferrari, Aston Martin, Haas en Alpine.
