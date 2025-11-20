De kans is klein dat Max Verstappen dit jaar het wereldkampioenschap Formule 1 uit het vuur weet te slepen. Mocht hij de titel verliezen, kiest de Red Bull Racing-coureur in 2026 - mits hij toestemming krijgt - voor een compleet nieuw startnummer.

Max Verstappen rijdt inmiddels alweer bijna vier jaar met startnummer één op zijn Red Bull: het startnummer dat wordt geresevereerd voor de regerend wereldkampioen. De kans is echter groot dat Verstappen de wereldtitel dit jaar misloopt. Met nog drie raceweekenden te gaan kijkt hij tegen een achterstand van 49 punten aan naar Lando Norris. Incluslief de sprintrace in Qatar zijn er nog 83 punten te verdienen. Het moet dus bijzonder gek lopen, wil de Limburger nog aan de McLaren-coureur voorbij weten te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Startnummer één

Voor zijn eerste wereldtitel reed Verstappen jarenlang met startnummer 33: iets waar zijn merk inmiddels om bekend staat. Maar dat nummer is nooit de grote voorkeur van de 28-jarige coureur geweest. Verstappen reed tot aan zijn Formule 1-debuut altijd met startnummer 3, maar dat nummer werd destijds in de koningsklasse van de autosport al geclaimd door Daniel Ricciardo. De Australiër is eind vorig jaar uit de sport verdwenen en de Formule 1 Commision is onlangs overeengekomen dat het toegestaan wordt voor rijders om tijdens hun carriere van startnummer te wisselen.

Nieuw startnummer Verstappen

Hier zitten echter wel nog wat haken en ogen aan. Die overeenkomst staat nog niet zwart op wit en daarnaast is er nog een andere regel die zegt dat startnummers minimaal twee jaar 'vrij' moeten zijn, voordat ze geclaimd kunnen worden. Ricciardo is pas ruim een jaar geleden vertrokken, en dus zou ook de Australiër toestemming aan Verstappen moeten geven. "Ik moet goedkeuring krijgen, dus het is een goede vraag met welk startnummer ik volgend jaar rij", wordt Verstappen geciteerd door De Telegraaf. "Mijn lievelingsnummer is drie, maar ik moet nog afwachten of dat kan en mag. Ik zie het in de winter wel. Zoveel maakt het me uiteindelijk ook niet uit."

