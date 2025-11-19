Yuki Tsunoda verwacht goed voor de dag te komen tijdens het raceweekend in Las Vegas, waar volgens de Red Bull Racing-coureur de lage temperaturen de grootste uitdaging zullen gaan vormen.

De Formule 1 is neergestreken in Las Vegas, waar aankomend weekend de seizoensfinale wordt afgetrapt. Na de race in Nevada volgen er direct twee achtereenvolgende races in Qatar en Abu Dhabi. Max Verstappen zal alles op alles moeten zetten om zijn titelkansen in leven te houden, terwijl Yuki Tsunoda een hele andere wedstrijd speelt. De teammaat van de viervoudig wereldkampioen staat op de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap en heeft nog geen zekerheid voor volgend jaar. De mogelijkheden zijn bij Red Bull Racing blijven, teruggestuurd worden naar Racing Bulls of in zijn geheel bij de Red Bull-familie moeten vertrekken.

Lage temperaturen

Tsunoda is er dus alles aan gelegen om in Las Vegas zo goed mogelijk voor de dag te komen. "Vegas is altijd een knotsgekke week", blikt de coureur uit Sagamihara vooruit. "Het is compleet anders dan andere races, en niet alleen vanwege de unieke locatie. De temperaturen brengen hun eigen uitdagingen mee en dat betekent dat we verschillende dingen moeten proberen om de auto te laten presteren."

Tsunoda verwacht mee te kunnen doen

De Japanner heeft vertrouwen in zijn kansen in Las Vegas: "Alhoewel Brazilië lastig voor mij was, was mijn snelheid goed. Als we dat opnieuw kunnen bereiken, dit keer in een race met minder gekkigheid, zouden we mee moeten kunnen doen. Ik heb hard getraint sinds Brazilië en heb achter de simulator gezeten in het Verenigd Koninkrijk. Het draait allemaal op focussen op de laatste races van 2025."

