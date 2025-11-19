close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen and George Russell looking serious with a FIA logo in the background

Verstappen en Russell staan op het lijstje van de FIA in Las Vegas

Verstappen en Russell staan op het lijstje van de FIA in Las Vegas

Jan Bolscher
Max Verstappen and George Russell looking serious with a FIA logo in the background

Max Verstappen is door de FIA opgeroepen om aan te schuiven tijdens de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander deelt het bankje met Fernando Alonso en George Russell.

De Grand Prix van Las Vegas wordt aankomend weekend verreden. Vanwege het grote tijdsverschil tussen de Amerikaanse gokstad en Europa, zijn de sessies op het circuit allemaal een dag naar voren gehaald. Dit betekent dat de mediadag niet op de donderdag, maar al op woensdag wordt afgewerkt. De eerste twee vrije trainingen worden op de donderdag verreden, waarna het op vrijdag tijd is voor de kwalificatie. Op zaterdag 22 november wordt de Grand Prix van Las Vegas verreden. In Nederland gebeurt dit allemaal in de nacht of de vroege ochtend.

Verstappen schuift aan op de persconferentie

Woensdag is het om 17:30 uur lokalel tijd, tijd voor de eerste persconferentie van het weekend. Franco Colapinto, Esteban Ocon en Lando Norrisi zullen de aanwezige media dan te woord staan. Om 18:00 uur is het tijd voor de tweede groep. Deze bestaat uit Fernando Alonso, Max Verstappen en zijn grote vriend, George Russell. In Nederland is het dan inmiddels 03:00 uur in de nacht van woensdag op donderdag.

De beurt aan de teams

Op donderdag is het de beurt aan de kopstukken van de teams om aan te schuiven. Andy Stevenson doet dit namens Aston Martin, Simone Resta namens Mercedes, Paul Monaghan namens Red Bull Racing en ook de FIA zelf stuurt een afgevaargde in de vorm van Nikolas Tombazis.

Gerelateerd

Max Verstappen Mercedes George Russell Las Vegas Brazilië

Net binnen

Hodgkinson: 'Motorproject Red Bull heeft invloed gehad op titelkansen Verstappen'
Red Bull, Verstappen

Hodgkinson: 'Motorproject Red Bull heeft invloed gehad op titelkansen Verstappen'

  • 37 minuten geleden
Verstappen en Russell staan op het lijstje van de FIA in Las Vegas
Verstappen en Russell

Verstappen en Russell staan op het lijstje van de FIA in Las Vegas

  • 1 uur geleden
  • 2
 Norris verwacht moeilijk weekend in Las Vegas en ziet kansen Verstappen om titel te rekken
Lando Norris

Norris verwacht moeilijk weekend in Las Vegas en ziet kansen Verstappen om titel te rekken

  • 1 uur geleden
Las Vegas staat blank: bizarrre beelden gaan rond op social media
Bizarre beelden

Las Vegas staat blank: bizarrre beelden gaan rond op social media

  • 2 uur geleden
Verstappen:
Max Verstappen

Verstappen: "In Las Vegas pushen alsof we niets te verliezen hebben"

  • 3 uur geleden
  • 4
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
FIA

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 3 uur geleden
  • 6
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 14 november
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november
 Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
100.000+ views

Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs

  • 1 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x