Max Verstappen is door de FIA opgeroepen om aan te schuiven tijdens de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander deelt het bankje met Fernando Alonso en George Russell.

De Grand Prix van Las Vegas wordt aankomend weekend verreden. Vanwege het grote tijdsverschil tussen de Amerikaanse gokstad en Europa, zijn de sessies op het circuit allemaal een dag naar voren gehaald. Dit betekent dat de mediadag niet op de donderdag, maar al op woensdag wordt afgewerkt. De eerste twee vrije trainingen worden op de donderdag verreden, waarna het op vrijdag tijd is voor de kwalificatie. Op zaterdag 22 november wordt de Grand Prix van Las Vegas verreden. In Nederland gebeurt dit allemaal in de nacht of de vroege ochtend.

Verstappen schuift aan op de persconferentie

Woensdag is het om 17:30 uur lokalel tijd, tijd voor de eerste persconferentie van het weekend. Franco Colapinto, Esteban Ocon en Lando Norrisi zullen de aanwezige media dan te woord staan. Om 18:00 uur is het tijd voor de tweede groep. Deze bestaat uit Fernando Alonso, Max Verstappen en zijn grote vriend, George Russell. In Nederland is het dan inmiddels 03:00 uur in de nacht van woensdag op donderdag.

De beurt aan de teams

Op donderdag is het de beurt aan de kopstukken van de teams om aan te schuiven. Andy Stevenson doet dit namens Aston Martin, Simone Resta namens Mercedes, Paul Monaghan namens Red Bull Racing en ook de FIA zelf stuurt een afgevaargde in de vorm van Nikolas Tombazis.

