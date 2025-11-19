close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

Hodgkinson: 'Motorproject Red Bull heeft invloed gehad op titelkansen Verstappen'

Jan Bolscher
De strijd om de wereldtitel in de Formule 1 is altijd intens, maar dit seizoen lijkt de druk op Max Verstappen nog groter dan ooit. In de Inside Track-podcast legt Ben Hodgkinson, technisch directeur van Red Bull Powertrains, uit hoe het project om een eigen motorleverancier te worden, de kansen van de Nederlander op een nieuwe titel indirect heeft beïnvloed.

Naast het reguliere programma is Red Bull Racing al jaren bezig met het opzetten van een eigen motorleverancier in samenwerking met Ford. Een enorme onderneming, die veel van de mensen en middelen van het team vraagt. Hodgkinson legt uit dat het opzetten van een nieuwe motorfabriek een enorme uitdaging was. "We moesten álles opbouwen vanuit niets, een complete fabriek bouwen en 500 mensen vinden die allemaal samen moeten werken. Anderen (fabrieksteams) hadden al de fundering liggen voor een nieuwe motor, maar wij moesten eerst een hele fabriek bouwen - en dan pas een motor."

Verstappen

De tijd en moeite die in het motorproject is gestoken, heeft volgens Hodgkinson een kleine impact gehad op de prestaties van het team dit seizoen. "Indirect denk ik wel dat dat zo is. Het is geen grote impact, maar één van onze grote voordelen en nadelen voor het team zijn de motoren." Een voordeel is dat het motorproject volledig losstaat van de huidige F1-motoren in 2025, maar een klein nadeel is dat het team veel middelen moet inzetten om de nieuwe motor te ontwikkelen.

Toekomst

Met nog twee races te gaan dit seizoen, is de titelstrijd nog niet beslist. Het gat naar WK-leider Lando Norris kan zijn veranderd sinds de Las Vegas Grand Prix, maar een kleine impact kan uiteindelijk het grote verschil maken. De inspanningen voor de nieuwe motor kunnen op de lange termijn een voordeel opleveren, maar voor nu is het een kwestie van de resterende races zo goed mogelijk benutten.

