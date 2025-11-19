Het seizoen nadert met grote snelheid het einde van het jaar en dus komen we ook steeds dichterbij de ontknoping van dit wereldkampioenschap. Hoewel het erop lijkt dat een McLaren-coureur aan de haal gaat met de titel, wil Michael Bleekemolen toch zeker niet uitsluiten dat Max Verstappen nog met het goud er vandoor gaat.

Het seizoen is voor de Red Bull-coureur zeker niet vlekkeloos verlopen. Met nog drie raceweekenden te gaan, lijkt een vijfde titel op een rij toch nog een verre droom te zijn. De Nederlander staat maar liefst 49 WK-punten achter en weet dat de wereldtitel niet in Brazilië of Mexico verloren is gegaan, maar ergens het midden van het seizoen. Red Bull had het toen ontzettend lastig met de RB21, al gaat het nu met de auto - met upgrades - een stuk beter dan bijvoorbeeld toen voor Monza. Toch lijkt het pakken van zijn vijfde titel dit jaar inmiddels toch een utopie.

Artikel gaat verder onder video

Kansen voor Verstappen

Ondanks de belabberde uitgangspositie, wil Bleekemolen nog zeker niet uitsluiten dat Verstappen tóch nog als wereldkampioen uit de bus komt als we over enkele weken in Abu Dhabi het seizoen zien eindigen: "Dat dachten we een paar maanden terug ook. Je weet het nooit. Norris kan natuurlijk een foutje maken, hij moet waarschijnlijk nog een keer een straf pakken voor een motorwissel. Je weet niet wat er allemaal kan gebeuren. Max kan in een keer weer dominant zijn. Mijn geld durf ik er niet op te zetten, zo simpel is het. De kans is er altijd", zo stelt hij in gesprek met GPFans.

Norris of Piastri?

De Amsterdammer vervolgt: "Dat is het leuke van deze sport. Het is onvoorspelbaar. Niemand is dominant, ook Max niet. Het is superspannend steeds, elke keer. Er staan vijftien man binnen een seconde. Dat is het leuke van de Formule 1." Als het dan uiteindelijk toch niet Verstappen wordt, heeft Bleekemolen wel een voorkeur: "Ik gun het Piastri, maar ik denk dat Norris het gaat worden. Ze zullen wel een keer een standpunt moeten innemen bij McLaren en zeggen dat één coureur de beste is en de meeste punten heeft en ze daarvoor gaan. Dan krijg je dat ze elkaar bijna van de baan af rijden. Anders krijg je twee vijanden in één team en dat werkt niet. "

Gerelateerd