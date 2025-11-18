Racing Bulls heeft een opvallende livery gepresenteerd richting de Grand Prix van Las Vegas. De livery, ontworpen in samenwerking met titelsponsor Cash App, heeft een holografisch thema dat de levendige en feestelijke sfeer van het nachtleven in Las Vegas moet uitstralen.

De nieuwe livery voegt een glanzende, iriserende laag toe aan de VCARB02-auto van het team, waardoor holografische patronen tot leven komen. Maar het blijft niet alleen bij de auto; ook de garage en de racepakken, laarzen en handschoenen van coureurs Liam Lawson en Isack Hadjar zullen in het holografische ontwerp van de nieuwe livery uitgevoerd worden. Peter Bayer, CEO van Racing Bulls, benadrukt het belang van speciale liveries voor het team en de fans: "Dit seizoen heeft echt laten zien hoe belangrijk speciale liveries zijn voor ons team en onze fans. Elk ontwerp is een statement van creativiteit en expressie geworden", zo laat hij optekenen.

Innovatie en samenwerking

Het is overigens niet de eerste keer dit seizoen dat Racing Bulls met een bijzondere livery onderweg is. Eerder dit jaar zagen we al speciale liverys tijdens de Grands Prix van de Verenigde Staten, Miami en Groot-Brittannië. In Miami werd er een roze Summer Edition-limited blikje gelanceerd, terwijl in Silverstone de bijzondere livery ter ere van teamsponsor HUGO werd onthuld, ontworpen door de Nigeriaanse artiest Sloan. Niet alleen Racing Bulls rijdt dit weekend met een speciale livery, ook Alpine, Sauber en Williams komen met unieke ontwerpen voor de race in Las Vegas.