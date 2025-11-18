Max Verstappen liet tijdens de Braziliaanse Grand Prix weer eens fenomenale dingen zien met zijn ongekende inhaalrace en met alles wat hij dit jaar laat zien wordt hij door veel fans als de meest waardige kampioen gezien van 2025. Michael Bleekemolen geniet van zijn landgenoot en vergelijkt hem met de groten der geschiedenis.

Verstappen lijkt dit seizoen te vissen achter zijn vijfde wereldtitel op rij, daar de Nederlander met name in het midden van het seizoen een moeilijke fase kende en zodoende dus tegen een net iets te groot gat naar Lando Norris aankijkt. Hoewel Red Bull eigenlijk zelden dit jaar over de snelste wagen beschikte, heeft Verstappen wel weer de harten van de fans weten te veroveren met unieke prestaties en wonderlijke resultaten. Zo ook weer in Brazilië, toen hij zijn RB21 vanuit de pitlane naar P3 wist te sturen en zelfs nog een poging kon wagen om P2 te pakken.

Boven Senna en Schumacher

De prestaties van Verstappen zorgen wereldwijd voor veel respect en inmiddels is Verstappen één van de meest gerespecteerde coureurs aller tijden. Bleekemolen durft zelfs zover te gaan als het plaatsen van Verstappen boven andere legendes uit de sport: "Als je de buitenlandse media dan ziet. We hebben allemaal van die grootheden. Schumacher, Senna, enzovoorts. Daar lijkt hij gewoon bovenuit te steken. Het is uniek wat er gaande is. Wij in Nederland beseffen niet helemaal wat we hebben. Ik keek vroeger altijd tegen Senna op. Wij zijn hier in Nederland vrij nuchter. Ik kijk ook heel erg tegen de familie Verstappen op. Het is bovenaards uiteindelijk", zo stelt hij in gesprek met GPFans.

Verstappen een Nederlandse legende

Die nuchterheid in Nederland, daar mag volgens Bleekemolen wel verandering in komen. Voor de Amsterdammer is het klip en klaar dat Verstappen tot één van de groteren in de Nederlandse sportgeschiedenis gerekend kan worden: "We hebben in het verleden natuurlijk genoeg grootheden gehad. Art Schenk met schaatsen, Anton Geesink met judo, dat is meer mijn tijd geweest. Je kunt tegenwoordig kampioen worden met atletiek, maar dan zijn we nog geen grootheid in Nederland. Maar Max stijgt er ver bovenuit. Het is heel bijzonder wat er gaande is", zo besluit Bleekemolen.

