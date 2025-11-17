Penelope geeft tikken aan Verstappen op stream: fans zijn kritisch
Max Verstappen en Penelope hebben een geweldige relatie, maar bij kinderen kan het altijd wel eens de andere kant op schieten. Tijdens een livestream van de Nederlander was de kleine 'P' duidelijk even niet gediend van de situatie en gaf ze wat tikken op het voorhoofd van de Nederlander. Dat zorgt op X weer voor de nodige commotie.
Verstappen is in zijn leven natuurlijk niet alleen bezig met de Formule 1. De wereldkampioen lijkt er een brede interesse op na te houden op racegebied, zo steekt hij zijn interesse voor het enduranceracen niet onder stoelen of banken en is hij vaak actief tijdens simrace-evenementen met Team Redline. Ook tijdens de Formule 1-raceweekenden, wanneer collega's hun rust pakken, is Verstappen regelmatig in zijn set-up te zien. Deze week had de viervoudig wereldkampioen even geen race op het programma en dus was hij - zoals je kan verwachten - toch weer even online te vinden.
Tikken voor Verstappen
Zoals wel vaker vond ook Penelope het grappig om in te breken tijdens de activiteiten van bonuspapa Verstappen. Ook dit keer was dat het geval. Penelope, die de aandacht van Verstappen leek op te willen eisen, gaf de viervoudig wereldkampioen er kortstondig van langs met een aantal tikken op het voorhoofd. Verstappen zelf kan de humor er wel van inzien en kan zijn lach niet onderdrukken.
Kritiek op Penelope
Niet alle fans zijn dat er echter mee eens. "Ze verdient een time-out! Geen respect voor haar opvoeders; ze denkt waarschijnlijk dat ze hilarisch is. Niet naar mijn mening", zo schrijft een persoon onder de post. "Ze hoeft hem niet zo hard op zijn hoofd te slaan. Ze moet wat manieren leren", stelt iemand anders. "Ik vind het nog steeds niet leuk om dit soort dingen te zien. Kinderen zouden niemand moeten slaan, laat staan volwassenen/ouders/bonusouders. Noem me ouderwets, maar ik heb daar echt een hekel aan, er is niets grappigs aan", besluit een ander.
