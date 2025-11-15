Slater pakt straf, maar zet zichzelf op pole position in Macau
Slater pakt straf, maar zet zichzelf op pole position in Macau
Freddie Slater heeft de kwalificatierace voor de Macau Grand Prix op zijn naam geschreven. De Brit, recentelijk gekroond tot kampioen van de Formula Regional European, wist zijn poleposition om te zetten in een dominante zege, hoewel hij nog wel een boete kreeg voor te hard rijden in de pitstraat.
De kwalificatierace begon voor Slater goed met een geweldige start, waarmee hij sneller weg was dan polesitter Theo Nael, die bij de eerste bocht meteen de leiding nam. Daarna bouwde Slater zijn voorsprong gestaag uit, van 1,6 seconden in de eerste ronde tot meer dan 5 seconden halverwege de race. Uiteindelijk kwam Slater met een voorsprong van 5,171 seconden over de streep, waarmee hij zijn dominante optreden nogmaals onderstreepte.
Slater boete voor te hard rijden in pitstraat
De enige grote gebeurtenis in de race vond plaats in de eerste ronde. Oscar Wurz kwam in botsing met Charles Leong bij de Melco Hairpin. Wurz wist zijn beschadigde bolide echter richting een uitwijkroute te sturen, waardoor een neutralisatie werd voorkomen. De kwalificatierace liet de snelheid en het talent van de jonge Brit in Macau goed zien. Inmiddels heeft ook de hoofdrace plaatsgevonden, waarin Slater wederom zijn snelheid kon tonen.
Slater toont snelheid in Macau
De enige grote gebeurtenis in de race vond plaats in de eerste ronde. Oscar Wurz kwam in botsing met Charles Leong bij de Melco Hairpin. Wurz wist zijn beschadigde bolide echter richting een uitwijkroute te sturen, waardoor een neutralisatie werd voorkomen. De kwalificatierace heeft de snelheid en het talent van de jonge Brit in Macau laten zien. De hoofdrace heeft inmiddels plaatsgevonden, waarin Slater wederom zijn snelheid kon tonen.
Niet alleen Slater was snel. Ook Antonio Fuoco, die in Mexico-Stad nog een vrije training reed namens het Formule 1-team van Ferrari, start op poleposition, maar dan in de GT World Cup in Macau. Emanuele Olivier pakte de pole in de F4 World Cup.
Gerelateerd
Net binnen
Slater pakt straf, maar zet zichzelf op pole position in Macau
- 9 minuten geleden
Hamilton haalt schouders op over rechtszaak Massa: 'Heeft niets met mij te maken'
- 55 minuten geleden
Coronel als 22e afgevlagd tijdens Spaans F4-debuut; Strauven pakt zege in Barcelona
- 1 uur geleden
Verstappen wijst naar zijn moeder moeder: "Ik heb eigenlijk haar carrière beëindigd"
- 2 uur geleden
Zo kun je vanmiddag het Formule 4-debuut van Rocco Coronel volgen
- 3 uur geleden
- 4
Social media hoort uitspraak Marko over Norris aan: 'Masi kan jullie niet helpen'
- Vandaag 14:44
- 3
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november