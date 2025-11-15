close global

Macau, generic

Slater pakt straf, maar zet zichzelf op pole position in Macau

Slater pakt straf, maar zet zichzelf op pole position in Macau

Remy Ramjiawan
Macau, generic

Freddie Slater heeft de kwalificatierace voor de Macau Grand Prix op zijn naam geschreven. De Brit, recentelijk gekroond tot kampioen van de Formula Regional European, wist zijn poleposition om te zetten in een dominante zege, hoewel hij nog wel een boete kreeg voor te hard rijden in de pitstraat.

De kwalificatierace begon voor Slater goed met een geweldige start, waarmee hij sneller weg was dan polesitter Theo Nael, die bij de eerste bocht meteen de leiding nam. Daarna bouwde Slater zijn voorsprong gestaag uit, van 1,6 seconden in de eerste ronde tot meer dan 5 seconden halverwege de race. Uiteindelijk kwam Slater met een voorsprong van 5,171 seconden over de streep, waarmee hij zijn dominante optreden nogmaals onderstreepte.

Slater boete voor te hard rijden in pitstraat

De enige grote gebeurtenis in de race vond plaats in de eerste ronde. Oscar Wurz kwam in botsing met Charles Leong bij de Melco Hairpin. Wurz wist zijn beschadigde bolide echter richting een uitwijkroute te sturen, waardoor een neutralisatie werd voorkomen. De kwalificatierace liet de snelheid en het talent van de jonge Brit in Macau goed zien. Inmiddels heeft ook de hoofdrace plaatsgevonden, waarin Slater wederom zijn snelheid kon tonen.

Slater toont snelheid in Macau

Niet alleen Slater was snel. Ook Antonio Fuoco, die in Mexico-Stad nog een vrije training reed namens het Formule 1-team van Ferrari, start op poleposition, maar dan in de GT World Cup in Macau. Emanuele Olivier pakte de pole in de F4 World Cup.

Niet alleen Slater was snel. Ook Antonio Fuoco, die in Mexico-Stad nog een vrije training reed namens het Formule 1-team van Ferrari, start op poleposition, maar dan in de GT World Cup in Macau. Emanuele Olivier pakte de pole in de F4 World Cup.

