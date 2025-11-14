close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Norris, Marko, socials

Marko over titelkansen Verstappen: 'Er moet wat met Norris gebeuren'

Marko over titelkansen Verstappen: 'Er moet wat met Norris gebeuren'

Brian Van Hinthum
Norris, Marko, socials

Helmut Marko hoopt dat Lando Norris pech krijgt, zodat Max Verstappen nog kans maakt op de titel. De adviseur van Red Bull ziet dat er met nog drie Grands Prix en één sprintrace te gaan, er nog maar weinig ruimte is voor fouten aan de kant van de Nederlander.

Na de Grand Prix van São Paulo is het duidelijk dat Verstappen een groot wonder nodig heeft om nog zijn vijfde wereldtitel op een rij te pakken in de Formule 1. Marko lijkt te hopen dat er iets minder leuks met Norris gebeurt de komende weken: "Met een achterstand van 49 punten op Norris, nog 3 Grands Prix te gaan en een sprintrace, moet er nu iets gebeuren met Lando Norris om Max’ titelkansen levend te houden", zo zegt hij in zijn Speedweek-column. Hij hoopt bijvoorbeeld op een uitvalbeurt of een botsing voor Norris, want anders ziet hij geen kans voor Verstappen.

Verbeteringen

Ondanks de uitdagende situatie, ziet Marko ook positieve ontwikkelingen voor Red Bull. Het team heeft zich na een moeilijke start van het seizoen weer in de strijd gemeld. "We zijn niet blij met het gat, maar het positieve voor ons is dat we deze ommekeer in de loop van het seizoen voor elkaar hebben gekregen, en zo ingrijpend dat we ons ineens terugvonden in de titelstrijd", zo zegt hij. De Oostenrijker is echter voorzichtig met voorspellingen over de laatste drie circuits. "Het inschatten van de krachtsverhoudingen op de laatste 3 circuits is niet zo makkelijk, omdat de tijd in de Formule 1 voorbij is dat een bepaald circuit het best bij een specifieke auto paste", zo zegt hij.

Las Vegas en technische problemen

Toch denkt hij dat Las Vegas beter bij Red Bull zou moeten passen vanwege de snelle stukken, terwijl Qatar en Abu Dhabi meer in het voordeel van McLaren zouden zijn. In Brazilië had Red Bull te maken met technische problemen, wat volgens Marko te wijten was aan het wisselen van vloerspecificaties. "We weten nu in principe welke vloer we verder zullen gebruiken en welke vleugelafstelling het beste werkt", zo zegt hij ten slotte.

Denk jij dat Max Verstappen nog kans maakt op de titel?

50 stemmen

Gerelateerd

Red Bull Racing
Europese Commissie start formeel onderzoek naar Red Bull
Red Bull

Europese Commissie start formeel onderzoek naar Red Bull

  • Gisteren 17:44
  • 7
Steiner wijst naar 'zwak' McLaren bij straf Piastri: 'Lijkt alsof ze hun coureur niet steunen'
McLaren, Piastri

Steiner wijst naar 'zwak' McLaren bij straf Piastri: 'Lijkt alsof ze hun coureur niet steunen'

  • Gisteren 17:04

Net binnen

VIDEO: Bizarre inbraak bij Alpine F1 team | GPFans News
VIDEO

VIDEO: Bizarre inbraak bij Alpine F1 team | GPFans News

  • 17 minuten geleden
Wheatley heeft grootse plannen:
Audi

Wheatley heeft grootse plannen: "Ja, ik wil dat Max Verstappen in onze auto rijdt"

  • 1 uur geleden
Marko over titelkansen Verstappen: 'Er moet wat met Norris gebeuren'
Helmut Marko

Marko over titelkansen Verstappen: 'Er moet wat met Norris gebeuren'

  • 1 uur geleden
Hamilton wijst beste coureur aan tegen wie hij heeft geracet: 'Dat is een lastige'
Lewis Hamilton

Hamilton wijst beste coureur aan tegen wie hij heeft geracet: 'Dat is een lastige'

  • 2 uur geleden
  • 3
 Het sterk afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas
GP van Las Vegas

Het sterk afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas

  • 3 uur geleden
  • 1
 ‘Horner heeft miljarden over voor F1-team', Doornbos verhuist opnieuw | GPFans Recap
GPFans Recap

‘Horner heeft miljarden over voor F1-team', Doornbos verhuist opnieuw | GPFans Recap

  • Gisteren 21:46
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x