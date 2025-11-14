Helmut Marko hoopt dat Lando Norris pech krijgt, zodat Max Verstappen nog kans maakt op de titel. De adviseur van Red Bull ziet dat er met nog drie Grands Prix en één sprintrace te gaan, er nog maar weinig ruimte is voor fouten aan de kant van de Nederlander.

Na de Grand Prix van São Paulo is het duidelijk dat Verstappen een groot wonder nodig heeft om nog zijn vijfde wereldtitel op een rij te pakken in de Formule 1. Marko lijkt te hopen dat er iets minder leuks met Norris gebeurt de komende weken: "Met een achterstand van 49 punten op Norris, nog 3 Grands Prix te gaan en een sprintrace, moet er nu iets gebeuren met Lando Norris om Max’ titelkansen levend te houden", zo zegt hij in zijn Speedweek-column. Hij hoopt bijvoorbeeld op een uitvalbeurt of een botsing voor Norris, want anders ziet hij geen kans voor Verstappen.

Verbeteringen

Ondanks de uitdagende situatie, ziet Marko ook positieve ontwikkelingen voor Red Bull. Het team heeft zich na een moeilijke start van het seizoen weer in de strijd gemeld. "We zijn niet blij met het gat, maar het positieve voor ons is dat we deze ommekeer in de loop van het seizoen voor elkaar hebben gekregen, en zo ingrijpend dat we ons ineens terugvonden in de titelstrijd", zo zegt hij. De Oostenrijker is echter voorzichtig met voorspellingen over de laatste drie circuits. "Het inschatten van de krachtsverhoudingen op de laatste 3 circuits is niet zo makkelijk, omdat de tijd in de Formule 1 voorbij is dat een bepaald circuit het best bij een specifieke auto paste", zo zegt hij.

Las Vegas en technische problemen

Toch denkt hij dat Las Vegas beter bij Red Bull zou moeten passen vanwege de snelle stukken, terwijl Qatar en Abu Dhabi meer in het voordeel van McLaren zouden zijn. In Brazilië had Red Bull te maken met technische problemen, wat volgens Marko te wijten was aan het wisselen van vloerspecificaties. "We weten nu in principe welke vloer we verder zullen gebruiken en welke vleugelafstelling het beste werkt", zo zegt hij ten slotte.