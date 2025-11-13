Günther Steiner heeft in de Red Flags-podcast zijn onvrede geuit over de passieve houding van McLaren na de straf voor Oscar Piastri in Brazilië. De voormalig Haas-teambaas vindt het opmerkelijk dat McLaren, in tegenstelling tot andere teams, niet in actie is gekomen om de straf aan te vechten.

In São Paulo kreeg Piastri een tien seconden straf voor een incident in de eerste bocht na de herstart, waarbij hij de Mercedes van Kimi Antonelli raakte en de Ferrari van Charles Leclerc. De Australiër werd bestraft, terwijl Leclerc zelf aangaf dat het niet volledig de schuld van Piastri was. Steiner vraagt zich af waarom McLaren niet meer heeft gedaan voor hun coureur. Hij vergelijkt dit met andere teams, zoals Red Bull, die wel alles uit de kast zou halen om hun gelijk te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Psychologie binnen een team

Volgens Steiner gaat het niet alleen om de regels, maar ook om de psychologie binnen een team. "Het is belangrijk voor het moreel van je team om te laten zien dat je achter je rijder staat. Wanneer je geen actie onderneemt, lijkt het alsof je je rijder niet steunt", zegt hij. Hij benadrukt dat passiviteit de indruk wekt dat je het niet serieus neemt en dat het belangrijk is om je coureur te steunen.

Regels herzien

Steiner pleit ook voor een herziening van de regels in de Formule 1. Hij vindt dat de strikte naleving van de regels soms in strijd is met de geest van de sport. "We willen eerlijk racen zien, niet dat alles wordt beoordeeld op millimeters. Waar eindigt het racen en begint de interpretatie van de regels?" vraagt Steiner zich af. Hij vindt dat de regels moeten worden aangepast zodat ze meer ruimte bieden voor gezond verstand en de echte spirit van de sport.