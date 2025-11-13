close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Oscar Piastri, McLaren, Bahrain, 2025

Steiner wijst naar 'zwak' McLaren bij straf Piastri: 'Lijkt alsof ze hun coureur niet steunen'

Steiner wijst naar 'zwak' McLaren bij straf Piastri: 'Lijkt alsof ze hun coureur niet steunen'

Remy Ramjiawan
Oscar Piastri, McLaren, Bahrain, 2025

Günther Steiner heeft in de Red Flags-podcast zijn onvrede geuit over de passieve houding van McLaren na de straf voor Oscar Piastri in Brazilië. De voormalig Haas-teambaas vindt het opmerkelijk dat McLaren, in tegenstelling tot andere teams, niet in actie is gekomen om de straf aan te vechten.

In São Paulo kreeg Piastri een tien seconden straf voor een incident in de eerste bocht na de herstart, waarbij hij de Mercedes van Kimi Antonelli raakte en de Ferrari van Charles Leclerc. De Australiër werd bestraft, terwijl Leclerc zelf aangaf dat het niet volledig de schuld van Piastri was. Steiner vraagt zich af waarom McLaren niet meer heeft gedaan voor hun coureur. Hij vergelijkt dit met andere teams, zoals Red Bull, die wel alles uit de kast zou halen om hun gelijk te krijgen.

Psychologie binnen een team

Volgens Steiner gaat het niet alleen om de regels, maar ook om de psychologie binnen een team. "Het is belangrijk voor het moreel van je team om te laten zien dat je achter je rijder staat. Wanneer je geen actie onderneemt, lijkt het alsof je je rijder niet steunt", zegt hij. Hij benadrukt dat passiviteit de indruk wekt dat je het niet serieus neemt en dat het belangrijk is om je coureur te steunen.

Regels herzien

Steiner pleit ook voor een herziening van de regels in de Formule 1. Hij vindt dat de strikte naleving van de regels soms in strijd is met de geest van de sport. "We willen eerlijk racen zien, niet dat alles wordt beoordeeld op millimeters. Waar eindigt het racen en begint de interpretatie van de regels?" vraagt Steiner zich af. Hij vindt dat de regels moeten worden aangepast zodat ze meer ruimte bieden voor gezond verstand en de echte spirit van de sport.

Moet McLaren actiever zijn in het verdedigen van hun coureurs bij straffen?

18 stemmen

Gerelateerd

McLaren Lando Norris FIA Oscar Piastri Brazilië Grand Prix van São Paulo
Red Bull komt met verklaring voor lekke band Verstappen in Grand Prix van Brazilië
Max Verstappen

Red Bull komt met verklaring voor lekke band Verstappen in Grand Prix van Brazilië

  • 3 uur geleden
Doornbos kritisch over Hamilton bij Ferrari:
Robert Doornbos

Doornbos kritisch over Hamilton bij Ferrari: "Het is veranderd in een nachtmerrie"

  • Vandaag 10:05
  • 2

Net binnen

Europese Commissie start formeel onderzoek naar Red Bull
Red Bull

Europese Commissie start formeel onderzoek naar Red Bull

  • 20 minuten geleden
Steiner wijst naar 'zwak' McLaren bij straf Piastri: 'Lijkt alsof ze hun coureur niet steunen'
McLaren, Piastri

Steiner wijst naar 'zwak' McLaren bij straf Piastri: 'Lijkt alsof ze hun coureur niet steunen'

  • 1 uur geleden
Red Bull benoemt enige kans op wereldtitel voor Verstappen:
Max Verstappen

Red Bull benoemt enige kans op wereldtitel voor Verstappen: "Anders is het voorbij"

  • 1 uur geleden
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
Robert Doornbos

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 1 uur geleden
  • 3
 Webber over vorm Piastri:
Oscar Piastri

Webber over vorm Piastri: "We krijgen hem er wel weer bovenop!"

  • 2 uur geleden
  • 1
 Montoya verwacht zege Verstappen in
Juan Pablo Montoya

Montoya verwacht zege Verstappen in "alles of niets-race" in Las Vegas

  • 2 uur geleden
  • 4
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x