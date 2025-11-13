Red Bull komt met verklaring voor lekke band Verstappen in Grand Prix van Brazilië
Red Bull komt met verklaring voor lekke band Verstappen in Grand Prix van Brazilië
Helmut Marko heeft in zijn column voor Speedweek uitgelegd wat de oorzaak was van de lekke band van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander, die de race vanuit de pitstraat begon na een teleurstellende kwalificatie, kreeg al vroeg in de race te maken met een lekke band, wat een grote impact had op zijn strategie.
Verstappen begon de race op de harde banden, maar moest al in ronde zes naar binnen voor een setje van de mediums. Aanvankelijk leek het een vreemde zet van het team, maar al snel werd duidelijk dat de Nederlander een langzaam leeglopende rechtervoorband had. Ondanks deze tegenslag wist hij zich echter knap naar het podium te rijden en uiteindelijk als derde te eindigen.
Oorzaak lekke band
Marko legt uit dat de lekke band werd veroorzaakt door een stuk koolstofvezel van andere auto's die met elkaar in botsing waren gekomen. "Max kreeg de lekke band van een stuk koolstofvezel van andere auto's die met elkaar in botsing waren gekomen. Mogelijk van Lance Stroll tegen Gabriel Bortoleto of Franco Colapinto tegen Lewis Hamilton", zo schrijft hij. Gelukkig merkte een van de data-ingenieurs van Red Bull het probleem op en kon het team snel reageren. "We hadden een beetje geluk met de timing van de virtuele safety car tijdens de noodzakelijke bandenwissel", voegt Marko toe.
Verstappen impressie
Ondanks de problemen met de harde band, die voor veel teams dit jaar onvoorspelbaar bleek, wist Verstappen competitieve rondetijden neer te zetten. De Oostenrijker is onder de indruk van de inhaalrace van Verstappen en erkent dat hij zelf minder hoge verwachtingen had: "Ik moet toegeven dat ik het vermogen van Verstappen om door het veld te klimmen had onderschat", zo schrijft hij.
