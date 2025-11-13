Montoya verwacht zege Verstappen in "alles of niets-race" in Las Vegas

Juan Pablo Montoya verwacht dat Max Verstappen de Grand Prix van Las Vegas zal gaan winnen, terwijl de race in de gokstad tegelijkertijd voor Oscar Piastri de laatste kans is om een vuist te maken tegen Lando Norris.

De Formule 1 maakt zich op voor de ontknoping van de strijd om het wereldkampioenschap. De volledige karavaan maakt deze week de oversteek naar de Verenigde Staten, waar op zondag 23 november de Grand Prix van Las Vegas wordt verreden. Het is de aftrap van een intensief drieluik met achtereenvolgende races in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. En alhoewel in de Formule 1 vrijwel niets met zekerheid te zeggen is, staat er één ding vast: in Qatar of Abu Dhabi wordt het wereldkampioenschap beslist.

Montoya verwacht overwinning Verstappen in Las Vegas

"Ik voorspel dat Red Bull de Grand Prix van Las Vegas wint", vertelt Juan Pablo Montoya bij i>PokerStrategy. "Max Verstappen zal het ontzettend goed gaan doen, verwacht ik. Lando Norris zal op het podium terechtkomen. De grote vraag is, heeft Oscar Piastri het opgegeven?"

Geweldige race op de rol

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Ik denk dat als Norris in Las Vegas Piastri weet te verslaan, het gedaan is voor Piastri. Mentaal dan. Las Vegas is de laatste kans voor Piastri om het verschil te maken en Norris te verslaan. Dat is perfect. Het is een alles of niets-race op een stratencircuit met lange rechte stukken en grote DRS-zones. Het wordt een geweldige race."

