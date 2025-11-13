Max Verstappen is inmiddels populairder dan ooit in de Formule 1 en de populariteit van de viervoudig wereldkampioen blijft inmiddels niet alleen meer binnen de Nederlandse grenzen. Ook in Brazilië blijkt hij erg populair. Dat levert bijzondere beelden op, waarbij één persoon het allemaal wat minder leuk vindt.

Anno 2025 behoort Max Verstappen tot de meest populaire en invloedrijke sporters ter wereld. De Nederlandse Formule 1-coureur, inmiddels drievoudig wereldkampioen, heeft met zijn dominante prestaties en compromisloze rijstijl een enorme internationale fanbase opgebouwd. Zijn successen bij Red Bull Racing hebben niet alleen de Formule 1 in Nederland ongekend populair gemaakt, maar ook wereldwijd nieuwe generaties autosportfans aangetrokken. Verstappen wordt gezien als hét gezicht van een nieuw tijdperk in de Formule 1. Daar waar de Limburger aan het begin van zijn loopbaan vooral een hoop tegenstanders kende, is hij nu misschien wel één van de populairste rijders op de grid.

Artikel gaat verder onder video

Tu tu tu du!

Ook in Brazilië, waar men door de jaren heen toch ook de nodige racetalenten voorbij heeft zien komen, is de Nederlander ongekend populair. Zeker na zijn bizarre rit van afgelopen zondag, waarbij hij vanuit pitlane naar P3 wist door te stoten, hebben de Brazilianen hem nog verder in het hart gesloten. Het levert nu een kostelijk filmpje op. In een metro in Brazilië, vermoedelijk voor of na de race van afgelopen zondag, verzamelen allerlei fans van verschillende teams zich om het welbekende liedje van Verstappen te zingen. Zo marcheren zij door het vervoersmiddel heen: "Tu tu tu du, Max Verstappen!", zo wordt er gezongen. Een mooi feestje, al vindt één persoon specifiek het wat minder leuk. Hij krijgt het er van de fans echter behoorlijk ingewreven.

People chanting Du Du Du Max Verstappen and there was one poor guy booing (probably Damon Hill or Johnny Herbert…?) 😅pic.twitter.com/3hEDSTEi37 — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) November 11, 2025

