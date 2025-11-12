Audi toont als eerste team concept van 2026-wagen aan de buitenwereld
Audi toont als eerste team concept van 2026-wagen aan de buitenwereld
Het team van Audi heeft als eerste renstal de eerste stap naar het presenteren van de nieuwe wagen gezet. De Duitse renstal doet dat op een bijzondere wijze: men lanceert nu namelijk slechts een conceptversie van de livery van de wagen, waarmee men volgend jaar ten tonele trekt. Naam: de R26.
Het is al sinds augustus 2022 bekend dat Audi een nieuwe motorleverancier en team wordt in de koningsklasse van de autosport. Het zal niet alleen vanaf 2026 de power units produceren voor Kick Sauber, maar het Duitse automerk heeft de Zwitserse formatie halverwege dit jaar volledig overgenomen, mede dankzij een financiële boost van de Qatar Investment Authority. Andreas Seidl, voormalig teambaas van de Porsche LMP1- en McLaren F1-renstallen, zou de CEO worden van het F1-team met Oliver Hoffmann als algeheel vertegenwoordiger van het project, maar die moesten in 2024 plaatsmaken voor voormalig Red Bull-sportief directeur Jonathan Wheatley en de nieuwe COO en CTO Mattia Binotto. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg zijn al bevestigd als coureurs.
Conceptlivery
Het team heeft nu in ieder geval de eerste stap naar de intrede in de Formule 1 weten te zetten middels het tonen van de eerste conceptlivery voor volgend seizoen. Dat doet de renstal middels een online presentatievideo op de eigen socials. Belangrijk om hierbij te melden dat het niet om de compleet nieuwe wagen gaat. Deze zal op een later moment hoogstwaarschijnlijk nog gepresenteerd gaan worden.
