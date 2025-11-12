Montoya ziet Verstappen toch als soort kampioen: "Hij heeft schijt aan de rest"
Montoya ziet Verstappen toch als soort kampioen: "Hij heeft schijt aan de rest"
De kans is groot dat Max Verstappen dit jaar na vier overwinningen in het wereldkampioenschap naast de titel gaat grijpen. Volgens Juan Pablo Montoya wordt de populaire Red Bull-coureur dit jaar echter wél gekroond tot 'de kampioen van het volk'.
Het weekend in Brazilië kende - niet voor het eerst dit seizoen - een aantal klappen voor de Red Bull-coureur. Na een teleurstellende kwalificatie als zestiende, moest hij door een motorwissel vanuit de pitstraat beginnen aan de race. Ook liep hij een lekke band op door een stuk carbon op de baan, waardoor hij een extra pitstop moest maken, maar diezelfde lekke band bood ook de kans om van strategie te wisselen. Ondanks alle tegenslagen, wist hij zich door het veld te vechten en in de laatste ronden nog om de tweede plaats te strijden met Kimi Antonelli van Mercedes.
Wederopstanding
Dat lukte uiteindelijk niet, waardoor de viervoudig wereldkampioen genoegen moest nemen met een derde plek. Door het resultaat, terwijl Lando Norris de overwinning en dus de volle 25 punten pakte in Brazilië, is het inmiddels een utopie dat Verstappen zijn vijfde wereldtitel op een rij zal gaan pakken. Na zijn wederopstanding aan het begin van de tweede seizoenshelft begon de spanning tóch weer te stijgen, net als de hoop voor alle Verstappen-fans op een miraculeuze comeback, zoals hij die ook weer in São Paulo bewerkstelligde.
Kampioen van het volk
Toch lijkt dat binnenhalen van de wereldtitel nu een uitdaging te zijn die zelfs voor Verstappen een maatje te groot is. Echter heeft de regerend kampioen wel de harten van de fans gestolen, zo concludeert ook Montoya bij PokerStrategy: "Ja, Max Verstappen is de kampioen van het volk. Hij is de bad guy die schijt heeft aan de rest. Fans kunnen zich herkennen in hem. Onderaan de streep, wanneer we uiteindelijk in Abu Dhabi belanden, gaan we echter wel een andere wereldkampioen gekroond zien worden", zo besluit hij.
