Een nieuwtje in de categorie: 'dit hoor je niet elke dag'. Tijdens een vertraging voor een veerboottocht van Frankrijk naar Engeland is het uitzenden van de Grand Prix van Mexico-Stad helemaal misgegaan. Passagiers van de boot kregen namelijk plotseling een pornofilm te zien, waardoor kinderen gillend de lounge verlieten en de chaos compleet was.

Het incident was het resultaat van een reis die al als een grote 'nachtmerrie' de boeken in ging. De veerboot had namelijk te maken met een technisch probleem, waardoor de overtocht erg vertraagd werd. Het bedrijf bood eerder al excuses aan voor het ongemak dat passagiers tijdens de overtocht hebben ervaren. Passagiers worden gecontacteerd over de impact van de vertragingen en er zou passende compensatie komen. Om de vertraging een beetje dragelijker te maken, vroegen sommige passagiers of het mogelijk was om de Grand Prix van Mexico-Stad op de schermen in de lounge uit te zenden. Een verzoek dat gehonoreerd werd.

Porno op de schermen

Toen de race afgelopen was, ging het echter helemaal mis. Een passagier die op de veerboot zat vertelt tegenover The Argus dat kinderen schreeuwend uit de lounge renden toen ze zagen wat er op de tv te zien was. "Ik was naar de receptie gegaan om te zeggen dat ik van boord ging en om mijn status van autovervoerder naar voetpassagier te veranderen, toen plotseling kinderen gillend uit de lounge kwamen. Sommige ouders kwamen naar buiten en vroegen de medewerker om de tv uit te zetten, ze zeiden dat ‘er hardcore porno op de tv te zien was’. Ik kon het niet zien, maar het was hoorbaar", zo vertelt de passagier.

Excuses

Inmiddels heeft een woordvoerder van DFDS, het bedrijf dat de veerdienst aanbiedt, gereageerd op het incident. "Tijdens de vertraging vroeg een groep passagiers of ze de F1 Grand Prix op de tv in de lounges aan boord konden kijken. Helaas was de bemanning zich er niet van bewust van dat na dit programma een 'volwassen film' zou worden uitgezonden. Zodra de bemanning door een passagier op de inhoud werd gewezen, werd het kanaal snel veranderd. Bovendien is het kanaal nu verwijderd uit de lijst van beschikbare zenders op het schip om ervoor te zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt. Het spijt ons enorm voor de begrijpelijke onrust en woede die dit veroorzaakte bij de gezinnen aan boord die helaas deze inhoud hebben gezien", zo liet de woordvoerder weten.

