Max Verstappen in Brazil

VIDEO | 'Geen verrassing om Verstappen op het podium te zien' l GPFans Raceteam

VIDEO | 'Geen verrassing om Verstappen op het podium te zien' l GPFans Raceteam

Vincent Bruins
Max Verstappen in Brazil

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Lars Leeftink. Vanzelfsprekend gaat het over de Grand Prix van de São Paulo én de nasleep van die race.

Luister hier de volledige podcast.

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 Brazilië Grand Prix van São Paulo Interlagos

