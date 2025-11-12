VIDEO | 'Geen verrassing om Verstappen op het podium te zien' l GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.
In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Lars Leeftink. Vanzelfsprekend gaat het over de Grand Prix van de São Paulo én de nasleep van die race.
Luister hier de volledige podcast.
