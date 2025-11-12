De Franse rechtbank bereidt zich voor om vóór de FIA-presidentsverkiezingen uitspraak te doen over de eerlijkheid van het verkiezingsproces. Deze uitspraak komt op een cruciaal moment, nu de FIA-presidentsverkiezingen van dit jaar voor een aantal complicaties zorgen. Laura Villars, een van de presidentskandidaten, heeft juridische stappen ondernomen, omdat ze een groot nadeel heeft ten opzichte van de huidige president, Mohammed Ben Sulayem.

Volgens de regels van de FIA omtrent het verkiezingsproces moeten kandidaten voor het presidentschap zeven vicepresidenten nomineren, met één vertegenwoordiger uit elk van de wereldwijde regio's van de FIA. Deze vicepresidenten moeten worden geselecteerd uit een pool van individuen die zijn genomineerd voor de World Motor Sport Council (WMSC). Dit jaar waren er in totaal 29 mensen genomineerd voor de WMSC, waarvan slechts één, Fabiana Ecclestone, uit Zuid-Amerika kwam. Omdat Ecclestone haar steun al aan Ben Sulayem heeft toegezegd, en er geen andere kandidaat uit haar regio was, sloot dit effectief de deur voor eventuele rivalen om de zittende president te verslaan voor een tweede termijn.

Villars, Mayer en Philippot

Naast Villars hebben ook de ervaren Amerikaanse steward Tim Mayer en Miss België-deelneemster Virginie Philippot hun intentie aangekondigd om mee te dingen naar het presidentschap. Vooral Mayer is openlijk kritisch geweest over de huidige president zelf en zou de kwestie ook binnen de FIA hebben nagestreefd. Hij vindt het kwalijk dat Ben Sulayem bijvoorbeeld de macht van de ethische commissie heeft afgenomen, wat het voor de president makkelijker maakt om controversiële knopen door te hakken zonder te worden tegengehouden.

De Franse rechtbank zal aankomende 3 december uitspraak doen over het verkiezingsproces, meldt PlanetF1.com. De FIA staat op het punt te stemmen over wie de organisatie zal leiden tijdens de General Assembly in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, op 12 december. Er wordt opnieuw een overwinning voor Ben Sulayem verwacht. Echter, als Villars haar gelijk krijgt, dan zou het voor een haar in de FIA-soep kunnen zorgen.