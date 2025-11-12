Max Verstappen wist zondag in Brazilië weer eens één van zijn briljante races op de mat te leggen met een fenomenale inhaaltocht. Vroeg in de race liep hij ook nog eens een lekke band op, waardoor het allemaal nog een stuk lastiger werd. Of toch niet, zo denkt Olav Mol.

Het weekend kende een aantal klappen voor de Red Bull-coureur. Na een teleurstellende kwalificatie als zestiende, moest hij door een motorwissel vanuit de pitstraat beginnen aan de race. Ook liep hij een lekke band op door een stuk carbon op de baan, waardoor hij een extra pitstop moest maken, maar diezelfde lekke band bood ook de kans om van strategie te wisselen. Ondanks alle tegenslagen, wist hij zich door het veld te vechten en in de laatste ronden nog om de tweede plaats te vechten met Kimi Antonelli van Mercedes.

Het zat allemaal niet mee

Voor Verstappen begon het allemaal niet zo mooi, gaf hij eerlijk toe. Toen de Nederlander terugviel naar de laatste plaats na het oplopen van een lekke band en moest hij even slikken, zo liet hij eerder al weten: "Mijn god, het zit me ook allemaal niet mee dit weekend. Vervolgens probeer je je weer volledig te focussen, doe je je best, probeer je de auto's voor je in te halen en te gaan voor de beste strategie. Dat lukte allemaal perfect. In de race denk ik er niet over na, ik ben gewoon gefocust op de race", zo liet de Nederlander optekenen.

Gelukje?

Dat feit van die lekke band, dat was voor Mol juist een prachtige uitkomst. Verstappen ging derhalve snel van de harde band af, die later in de race ook bij andere teams en coureurs ontzettend matig bleek te zien. "Een zegen. Dat is een redding geweest", zo stelt Mol tijdens het Race Café op Ziggo Sport. "Hij ging op die harde band. Doordat hij lek was, moest hij wisselen en ging hij natuurlijk meteen op die andere compound. Dat is, denk ik, een gelukje geweest. Anders was het lastig geweest om te komen waar hij kwam. Ik zie het als een zegen."

