Colapinto steunt Bortoleto en wijst naar Stroll: "Hij schakelt elke keer mensen uit"

Colapinto steunt Bortoleto en wijst naar Stroll: "Hij schakelt elke keer mensen uit"

Brian Van Hinthum
Franco Colapinto is na de Braziliaanse Grand Prix hard uitgevallen tegen Lance Stroll. De aanrijding tussen Stroll en Gabriel Bortoleto in de eerste ronde zorgde ervoor dat de Brazilaan zijn thuisrace vroegtijdig moest staken en Colapinto, die het incident van dichtbij meemaakte, gaf Stroll de schuld.

Het voorval deed zich voor op het moment dat Bortoleto probeerde op te klimmen vanuit het achterveld, nadat hij in de sprintrace gecrasht was. Hij volgde Stroll door het infield en probeerde hem in te halen bij Bico de Pato. Terwijl Bortoleto aan de buitenkant probeerde in te halen, bewoog Stroll naar links, wat leidde tot de aanrijding. Colapinto maakte het van dichtbij mee en is boos: "Stroll rijdt altijd mensen uit de race, kijkt niet in de spiegels, laat geen ruimte over en hij beukte Gabi de muur in. Zo doet hij dat élke keer.

Incident in eerste ronde

Bortoleto zelf was een stuk milder en sprak van een race-incident. Hij gaf aan dat Stroll normaal gesproken eerlijk is in gevechten. "Elke keer als ik met hem vecht, is hij eerlijk tegen me. Dus het is gewoon racen," liet hij weten. Bortoleto gaf aan zich te herinneren dat hij twee auto's had ingehaald, waaronder Lewis Hamilton, voordat hij naast Stroll kwam. "Hij opende iets meer dan er ruimte was. Hij raakte mijn voorband en ik eindigde in de muur", zo legde hij uit. De Braziliaan voelde dat hij verder had kunnen komen in de race als er meer ruimte was geweest: "Als hij iets meer ruimte had gegeven, had ik de bocht gehaald en hem waarschijnlijk ingehaald omdat hij slechtere banden had dan ik", vertelde hij.

Colapinto minder mild

De aanrijding zorgde ervoor dat Bortoleto niet meer kon finishen, terwijl hij op dat moment een veelbelovende start kende. Toch kon hij tevreden terugkijken op zijn begin van de race: "Ik haalde twee auto's in, het was een mooie move", zo herinnerde hij zich. "Maar het is een race-incident. Hij deed het niet expres, daar ben ik zeker van", zo besloot Bortoleto. Colapinto is dus een stuk minder mild dan zijn collega.

