Smiling Max Verstappen in Red Bull team kit with a Brazilian-flag themed paddock background

VIDEO | Hoe Red Bull het weekend van Verstappen wist om te draaien | GPFans Special

VIDEO | Hoe Red Bull het weekend van Verstappen wist om te draaien | GPFans Special

Vincent Bruins

Max Verstappen wist een prima derde plek over de streep te trekken in Brazilië. Toch kwam Red Bull daarmee goed weg, want het team startte dramatisch. Hoe wist Red Bull dit om te draaien? We leggen je het uit in de deze GPFans Special.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

