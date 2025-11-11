Yuki Tsunoda had tijdens de Sprint op de zaterdag van de F1 Grand Prix van São Paulo een misverstand over de vlaggen op het circuit. De teamgenoot van Max Verstappen leek Nico Hülkenberg een FIA-straf aan te willen smeren. Uiteindelijk ging het om een heel ander signaal dat de marshals afgaven.

De verwarring ontstond toen Tsunoda meldde dat Hülkenberg hem had ingehaald "in de gele vlag-zone" tijdens het terugrijden naar de pitstraat na de finish. Op dat moment hing er echter geen gele vlag in dat gedeelte van het circuit van Interlagos. In plaats daarvan werd er in de vijfde mini-sector, bij de docht Descida do Lago, de geel-roodgestreepte vlag getoond. Deze waarschuwing werd gegeven vanwege puin op de baan als gevolg van de enorme crash van Gabriel Bortoleto in de laatste ronde van de Sprint.

Crash van Bortoleto

Tsunoda reed in een DRS-trein achter onder andere Alexander Albon toen de crash van Bortoleto plaatsvond in de Senna S. Er vlogen allemaal onderdelen van de Kick Sauber tegen de Williams, waardoor Albon van het gas moest. Tsunoda wist Albon in te halen bij de Descida do Lago en een ronde later, na de finish, waarschuwde zijn race-engineer hem voor alle brokstukken in diezelfde bocht.

Tsunoda passeerde een lichtpaneel met een geel-roodgestreepte vlag, maar de Japanner leek dit te verwarren met een gele vlag. "Hülkenberg haalde me net in in de gele vlag-zone", vertelde hij via de boardradio tegen Richard Wood, zo blijkt uit nieuwe beelde van F1 TV. Inhalen onder geel is uiteraard verboden en kan een tijdstraf of gridstraf evenals strafpunten opleveren.

De stewards van de FIA noteerden het 'incident' niet, aangezien de inhaalactie van Hülkenberg op Tsunoda na de finish dus niet onder een gele vlag gebeurde.