Ferrari-president John Elkan heeft zich afgelopen weekend een behoorlijke sneer uitgedeeld aan Charles Leclerc en Lewis Hamilton na de dubbele DNF van het team in Brazilië. Die kritiek valt echter bijzonder slecht bij veel Ferrari-fans.

Het raceweekend van Brazilië betekende voor Ferrari opnieuw een nulresultaat. Charles Leclerc was een serieuze kanshebber voor het podium, maar werd vroeg in de race uitgeschakeld door een beuk van Kimi Antonelli, die op zijn beurt moest uitwijken voor Oscar Piastri. Lewis Hamilton kwalificeerde zich in het middenveld en liep tijdens de race schade op aan zowel zijn vloer als voorvleugel, waarna een resultaat binnen de top tien niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Het team van Ferrari besloot daarom om Hamilton halverwege de race naar binnen te roepen.

Ferrari-president haalt uit naar rijdersduo

Een harde klap voor het team, dat door het nulresultaat maar liefst twee plekken is verloren in het constructeurskampioenschap. De Italiaanse grootmacht zag zowel Mercedes als Red Bull Racing langszij komen en zakte van de tweede plaats naar de vierde stek. Ferrari-president John Elkann deelde na afloop van de race een opvallende sneer uit richting het rijdersduo van het team: "Als we kijken naar de Formule 1, kunnen we zeggen dat onze monteurs het kampioenschap kunnen winnen met hun prestaties", klonk het bij Sky Sports Italië.

Hij vervolgde: "Als we kijken naar onze engineers, dan kunnen we alleen maar concluderen dat de auto verbeterd is. Als we naar de rest kijken, dan is dat niet op peil. We hebben coureurs voor wie het belangrijk is dat ze zich concentreren op het rijden en dat ze minder praten. "We hebben nog belangrijke Grands Prix voor de boeg en het is niet onmogelijk om de tweede plaats [in het constructeurskampioenschap] te pakken. In Bahrein hebben we het WEC-kampioenschap [FIA World Endurance Championship] gewonnen. Dat laat zien dat als Ferrari verenigd is, we resultaten boeken."

Leclerc lijkt te reageren

Een opvallende uitspraak van de Amerikaanse Italiaan, omdat de tegenvallende performance van Ferrari toch echt niet de schuld van de rijders lijkt te zijn. Zowel Leclerc als Hamilton grepen vervolgens naar social media, waar ze indirect leken te reageren op de woorden van de president: "Het is teleurstellend om thuis te komen, nadat we heel weinig punten hebben gescoord voor het team, juist nu het een cruciaal moment van het seizoen is in het gevecht om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Vanaf nu gaat het bergopwaarts en het is duidelijk dat het enige wat ons gaat helpen, verenigd zijn is." Dat Leclerc ook het woordje verenigd gebruikt, spreekt boekdelen.

A very difficult weekend in São Paulo. Disappointing to come back home with nearly no points at all for the team in what is a critical moment of the season to fight for the 2nd place in the constructors championship. It’s uphill from now and it’s clear that only unity can help us… pic.twitter.com/tJjOBWmGfL — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) November 10, 2025

Ook Hamilton laat van zich horen

Hamilton postte vervolgens: "Brazilië, bedankt voor alle liefde. Uiteindelijk was het niet de race die we wilden. Het is verschrikkelijk, vooral na alle vooruitgang die we hebben geboekt. Ik steun mijn team. Ik steun mezelf. Ik geef niet op. Nu niet, toen niet, nooit niet." De coureurs lijken zich dus niet te kunnen vinden in de woorden van de president, en dat lijkt ook te gelden voor een groot aantal Ferrari-fans op social media.