Start, sprint, Brazil GP, 2025

VIDEO | McLaren stapt naar FIA vanwege Red Bull, 'F1-teams beschuldigd van omkoping'

VIDEO | McLaren stapt naar FIA vanwege Red Bull, 'F1-teams beschuldigd van omkoping'

Vincent Bruins

Ferrari-voorzitter John Elkann vindt dat de coureurs minder praatjes moeten hebben en vol voor de tweede plek moeten gaan en McLaren vindt dat de FIA naar de motorwissel van Max Verstappen moet kijken.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Net binnen

Wolff over Verstappen: 'Dat schip is gestrand'
Toto Wolff

Wolff over Verstappen: 'Dat schip is gestrand'

  • 18 minuten geleden
Kelly Piquet deelt nieuwe kiekjes van fotoshoot voor Braziliaanse Vogue
Kelly Piquet

Kelly Piquet deelt nieuwe kiekjes van fotoshoot voor Braziliaanse Vogue

  • 49 minuten geleden
VIDEO | McLaren stapt naar FIA vanwege Red Bull, 'F1-teams beschuldigd van omkoping'
Nasleep São Paulo

VIDEO | McLaren stapt naar FIA vanwege Red Bull, 'F1-teams beschuldigd van omkoping'

  • 1 uur geleden
Grosjean volgt Verstappen en gaat samenwerking aan met Ford in 2026
Romain Grosjean

Grosjean volgt Verstappen en gaat samenwerking aan met Ford in 2026

  • 1 uur geleden
'Red Bull Racing kan Verstappen defintief niet meer aan vijfde wereldkampioenschap helpen'
Analyse

'Red Bull Racing kan Verstappen defintief niet meer aan vijfde wereldkampioenschap helpen'

  • 1 uur geleden
  • 2
 'McLaren wilde FIA-opheldering over Verstappen omdat ze motorwissel Las Vegas overwegen'
Nieuwe Mercedes-power unit?

'McLaren wilde FIA-opheldering over Verstappen omdat ze motorwissel Las Vegas overwegen'

  • 2 uur geleden
  • 4
Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

