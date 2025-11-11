Red Bull Racing sloeg in Brazilië de plank flink mis met de afstellingen van de auto van Max Verstappen en Yuki Tsunoda. Daarmee zijn de titelkansen van de Nederlander inmiddels toch wel definitief in rook op te lijken gegaan.

De boodschap van Max Verstappen was al weken glashelder: als hij kans wilde maken op zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap, moest ieder resterend raceweekend tot in perfectie worden uitgevoerd. Maar de indrukwekkende opmars van de Limburger lijkt, ondanks zijn ontzagwekkende inhaalrace in Brazilië, ten einde. In zowel Mexico-Stad als São Paulo was er van die broodnodige perfectie namelijk geen sprake. Niet Verstappen schoot tekort, maar Red Bull Racing. De RB21 leek in de tweede seizoenshelft als het monster van Frankenstein uit de dood herrezen, maar blijkt toch een auto te zijn die alleen enorm hard gaat, onder de perfecte omstandigheden.

Het gouden ei van Red Bull Racing?

Verstappen blies zijn titelkansen op indrukwekkende wijze nieuw leven in na het raceweekend in Zandvoort. De Nederlander won in Monza en Azerbeidzjan, om vervolgens in Singapore als tweede over de streep te komen. In de Verenigde Staten won Verstappen opnieuw, terwijl het duo van McLaren er samen afvloog in de sprintrace. Red Bull Racing introduceerde in Italië een nieuwe vloer voor de RB21, waarmee de aerodynamische balans van de auto enorm leek verbeterd. Het gouden ei om die nukkige koets makkelijker in het juiste werkvenster te krijgen, leek gevonden.

Enorme inhaalreeks

Maar in Mexico begon het tij al langzaam te keren. Na een krakkemikkige vrijdag wist de 28-jarige coureur zich slechts als vijfde te kwalificeren. Verstappen stuiterde enorm op het asfalt door een te lage rijhoogte van de auto, waardoor hij een groot gebrek aan grip had. Op zondag vocht hij zich een weg naar de derde plaats. Door met een volle tank te rijden - en er dus sowieso minder hard gereden kon worden dan op zaterdag - werd de auto minder hard tegen het asfalt gedrukt en keerde de grip terug. Lando Norris won, maar voor Verstappen werd de achterstand naar de leider in het klassement juist kleiner. Ondanks het matige weekend, leek de schade dus mee te vallen. Het gat naar Norris bedroeg 36 punten, waar de achterstand op Piastri in Zandvoort nog 104 punten bedroeg.

Blamage in Brazilië

Maar waar veel fans hoopten dat het 'gewoon' een slechte dag was van Red Bull Racing, bleek het een slechte voorbode. Net als in Mexico, sloeg de Oostenrijkse grootmacht ook in Brazilië de plank mis met de afstellingen van de RB21. Door het sprintformat was er in São Paulo geen ruimte voor fouten, maar die vlieger ging niet op voor het team uit Milton Keynes. In de eerste en enige vrije training werd pijnlijk duidelijk dat de balans van de RB21 compleet verkeerd was, waarna de afstellingen voor de sprintrace zijn omgegooid naar de Mexico-variant. Dit leverde Verstappen een zesde plaats in de sprintkwalificatie op.

Dramatische kwalificatie voor Verstappen

Red Bull Racing paste daarom de balans aan voor de zaterdag naar de variant van Austin, wat op het eerste oog weinig effect leek te hebben. De auto oogde in de sprintrace iets rustiger, maar Verstappen wist niet verder te komen dan de vierde plaats, waarbij hij één plek cadeau kreeg door de crash van Piastri. Maar in de kwalificatie voor de Grand Prix werd de volgende misstap van Red Bull Racing pijnlijk duidelijk. Door het aanpassen van de balans, had de RB21 geen enkele grip met een lege tank. Verstappen choqueerde de wereld van de Formule 1 door al in Q1 uit te vallen en zich als zestiende te kwalificeren voor de Grand Prix.

Start uit de pitstraat

Red Bull realiseerde zich dat alle probeersels van het weekend de prullenbak in konden, dacht 'fuck it' en besloot de auto compleet om te gooien. Er werd zelfs een nieuwe motor in de RB21 van Verstappen gelegd, met een start vanuit de pitstraat tot gevolg. En dat leek te werken. De nieuwe motor zorgde voor aanzienlijk minder trillingen in de auto en de afstellingen zorgden voor een betere balans. De schade leek echter al toegebracht met Verstappen compleet achteraan in het veld. De Limburger toonde zijn genialiteit echter eens te meer en wist ondanks drie pitstops en een lekke band als derde over de streep te komen.

Wereldtitel Verstappen lijkt definitief uit zicht

Verstappen eindigde opnieuw voor Piastri, maar Norris verreed een foutloos weekend en won zondag op soevereine wijze. Met nog drie raceweekenden te gaan is de achterstand van de Nederlander 49 punten, waarmee de titelstrijd toch wel definitief beslist lijkt. Helaas is gebleken dat Red Bull niet het gouden ei met de Red Bull heeft gevonden, maar dat de auto nog altijd een bijzonder klein werkvenster heeft. Ondanks dat Verstappen echt een fenomenaal jaar rijdt en qua individuele prestaties wellicht wel het meeste recht heeft op de titel, moet je (als Red Bull-fan) helaas concluderen dat de renstal het dit jaar simpelweg niet goed genoeg voor elkaar heeft.

