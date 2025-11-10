'Geen verrassing om Verstappen op het podium te zien' | GPFans Raceteam
'Geen verrassing om Verstappen op het podium te zien' | GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.
In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Lars Leeftink. Vanzelfsprekend gaat het over de Grand Prix van São Paulo én de nasleep van die race.
Luister hier de volledige podcast.
Gerelateerd
Net binnen
GP São Paulo
'Geen verrassing om Verstappen op het podium te zien' | GPFans Raceteam
- 14 minuten geleden
GP São Paulo
Bearman kan indrukwekkende inhaalrace Verstappen niet geloven: "F*cking hell, Max"
- 52 minuten geleden
- 1
McLaren Driver Development
McLaren kondigt nieuwe coureur aan en stuurt er drie weg bij juniorprogramma
- 1 uur geleden
Wolff over Verstappen
Wolff lovend over Verstappen: 'Zelfs als hij achteraan start, kun je hem niet afschrijven'
- 2 uur geleden
- 1
Toekomst Hamilton
Lewis Hamilton blijft bij Ferrari F1 | GPFans News
- 2 uur geleden
- 4
Dubbele DNF in Brazilië
Ferrari-topman geeft Hamilton en Leclerc de schuld: 'Ze moeten minder praten'
- 3 uur geleden
- 7
Veel gelezen
200.000+ views
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
200.000+ views
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
150.000+ views
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
150.000+ views
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
150.000+ views
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
100.000+ views
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november