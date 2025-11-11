Max Verstappen maakte maar liefst zestien posities goed tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. Na afloop van zijn inhaalrace prijst hij de strategie van Red Bull Racing. Verstappen bereikte het podium na een pitstraatstart en een lekke band niet alleen door zijn eigen rijkunsten, maar ook dankzij niemand minder dan Hannah Schmitz.

Schmitz is al sinds 2009 werkzaam bij de energiedrankfabrikant, eerst als onderzoeker van nieuwe simulatietechnieken, totdat ze twee jaar later de rol als hoofdstrateeg kreeg aangeboden. Sindsdien is ze een instrumentale factor geweest in het succes van Verstappen in de Formule 1. Vaak als het de viervoudig wereldkampioen tegenzit, kan Schmitz met een oplossing komen door middel van alternatieve strategieën. Dit was ook tijdens de afgelopen wedstrijd op Interlagos weer het geval.

Verstappen prijst de strategie

"Ik had veel vertrouwen", vertelde Verstappen bij Viaplay over zijn RB21-bolide. "Ik moest een paar keer iemand uitremmen en daarna weer buitenom inhalen. Ik kon ook goed uit die laatste bocht komen. Ik denk dat we het als team ook qua strategie heel goed hebben aangepakt. Bij heel veel auto's, ook al zaten ze dicht bij elkaar in de DRS-trein, kwam ik steeds aan met verse banden. Vervolgens kon ik ze daardoor redelijk snel inhalen. Dat is heel belangrijk hier."

Het klikt en het klopt

"Ik ben gewoon gefocust op de race en ik probeer daar altijd het maximale uit te halen", antwoordde de Limburger op de vraag of hij zichzelf niet verbaasd heeft met zijn comeback. "Natuurlijk had ik niet verwacht dat ik voor een podium zou vechten. Maar als alles op een gegeven moment wat beter loopt, dan ga je hard en dan rij je automatisch ernaar toe. Het gaat er niet om dat ik mezelf verbaas, want ik ben gewoon bezig, maar als het klikt en het klopt, dan weet ik dat het kan."

