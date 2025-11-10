Yuki Tsunoda blikt positief terug op een zwaar verlopen Grand Prix van Sao Paulo in Brazilië, vooral doordat hij met twee straffen te maken kreeg. De Japanner eindigde de race op de zeventiende plaats, terwijl teamgenoot Max Verstappen een indrukwekkende inhaalrace maakte vanaf de pitstraat naar P3.

Tsunoda gaf in de debrief van Red Bull aan dat het een lastig weekend was voor hemzelf. "We hebben als team veel dingen geprobeerd, waarvan sommige werkten en andere niet. Ik had een goede start op de harde band en kon een paar posities winnen voordat ik vroeg onder de safety car naar binnen besloot te gaan voor een stop." De race werd echter gecompliceerd door een aanrijding met Lance Stroll, wat resulteerde in een straf. "Helaas was er contact met Lance en moest ik een straf uitzitten, waardoor het erg lastig werd om een positieve uitslag te behalen. De extra pitstop deed ook pijn. Ik gooi er niks meer weg en in de laatste stint had ik een goede pace. Ik zal blijven doen wat ik kan om het maximale eruit te halen tot het einde van het seizoen."

Straf voor aanrijding en extra pitstop

Teambaas Laurent Mekies erkende de tegenslagen die Tsunoda te verwerken kreeg. "Yuki verloor veel tijd door zijn straf van tien seconden en toen maakten we ook nog een fout aan onze kant en kregen we nog een straf", zo vertelde de Fransman. Hij voegde eraan toe dat zonder de straffen, de Red Bull-coureur in de buurt van de punten had kunnen komen. "Zijn laatste stint was sterk en als je die twee straffen wegdenkt, had hij kunnen vechten om punten. We hopen op een iets rustiger weekend in Vegas, maar met de steun van iedereen op het circuit en thuis op Campus, zijn we klaar om te vechten, ongeacht de omstandigheden", zo besloot hij.

Straf voor aanrijding met Stroll

De straffen die Tsunoda kreeg, waren aanzienlijk. De eerste was dus een straf van tien seconden en twee strafpunten voor de aanrijding met Stroll. De stewards concludeerden dat de Red Bull-coureur volledig verantwoordelijk was voor het incident. De tweede straf was voor het niet correct uitzitten van de eerste straf. De stewards merkten op dat er tijdens het uitzitten van de straf aan de auto werd gewerkt, wat resulteerde in een extra straf van tien seconden. De FIA-regels staan geen werkzaamheden aan de auto toe terwijl een tijdstraf wordt uitgezeten. De extra straf zorgde ervoor dat de Japanner nog meer tijd verloor en zijn kansen op een betere klassering verder verkleinde.