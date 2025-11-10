Max Verstappen wil nog niet zeggen dat de strijd om het wereldkampioenschap al gestreden is, maar geeft wel toe dat zijn achterstand erg groot is. Lando Norris heeft de F1 Grand Prix van São Paulo verlaten met een marge van 49 punten op de Red Bull Racing-coureur. Verstappen verklaart ook dat het niet Brazilië was waar hij kansen op een vijfde WK-titel heeft weggegeven.

De wedstrijd op het circuit van Interlagos zorgde voor gemengde gevoelens bij Verstappen, Red Bull en diens fans. Hij reed een fantastische inhaalrace, waarbij hij herstelde van een pitstraatstart en een lekke band om vervolgens op het podium te eindigen, zonder al te veel profijt te hebben van neutralisaties of uitvalbeurten van concurrenten. Tegelijkertijd scoorde Norris maximale punten in São Paulo met niet alleen de overwinning in de Grand Prix, maar ook in de Sprint. Ondanks een ongelooflijk prestatie van Verstappen zijn de kansen op het wereldkampioenschap van 2025 flink geslonken.

Kampioenschap niet in Brazilië weggegeven

"Dat is heel veel", antwoordde Verstappen op de vraag van Viaplay hoe hij tegen het gat van 49 punten aankijkt. "Maar het is ook niet zo dat we het kampioenschap hier hebben weggegeven. We hebben heel veel races achter elkaar gehad aan het begin en in het midden seizoen waar we het hebben weggegeven, omdat we gewoon niet goed genoeg waren." De viervoudig wereldkampioen stond tussen Monaco en Hongarije slechts één keer op het podium en dat was niet eens een overwinning.

McLaren 'all-rounder' dan Red Bull

Verstappen vervolgde: "Daar verlies je uiteindelijk het kampioenschap op. Natuurlijk hebben we een paar momenten gehad waarop het lekkerder liep, dan nog de uitvalbeurt [van Norris op Zandvoort] en een crash [van Piastri in Azerbeidzjan], en dan zit je er nog lekkerder in. Maar je moet ook realistisch zijn dat [McLaren] gewoon 'all-rounder' is dan wij." Hij kijkt uit naar de volgende wedstrijd in Las Vegas, die over twee weken wordt verreden.

