Kelly Piquet (36) kennen we allemaal als de vriendin van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen (28), maar de Braziliaanse brunette wil zich proberen los te maken van het stempel van WAG (Wives and Girlfriends). Dit vertelt ze in een zeldzaam interview dat ze gaf aan Vogue Brasil.

Het gebeurt maar zelden dat Kelly een uitgebreid interview geeft, maar in aanloop naar de Braziliaanse Grand Prix deed ze toch maar weer eens haar verhaal. Het model was meegereisd met Verstappen richting Sao Paulo - en dat had meerdere redenen. Allereerst is een deel van haar familie woonachtig in het Zuid-Amerikaanse land. Daarnaast wilde ze in de paddock aanwezig zijn om vriendlief te steunen, maar ze was er ook voor een zakelijke afspraak met Vogue, een van origine Amerikaans mode- en lifestyle-tijdschrift. Ze stemde in met een project om de term WAG (Wives and Girlfriends) om te toveren tot 'What a Glam'.

Kelly vindt 'WAG' stempel om vrouwen te degraderen

In verschillende sporten, met name in het voetbal maar ook zeker in de F1, worden vrouwen of vriendinnen van sporters omschreven als WAG's. Piquet zou graag zien dat vrouwen niet op die manier omschreven worden. Het initiatief om WAG's een andere betekenis te geven in de vorm van 'What a Glam', vindt ze dan ook een uitstekend idee. Ze wil niet langer dé WAG van Verstappen zijn, een stempel dat ze wel vaak met zich meedraagt. "Lang werd de term WAG gebruikt om vrouwen te degraderen", zo zegt ze. "Om dit nu te zien veranderen, is mooi. Het bewijst dat liefde en onafhankelijkheid prima samen kunnen gaan."

What a Glam gelanceerd om vrouwen te versterken

Met de campagne 'What a Glam' wil Vogue Brasil een statement maken en vrouwen een groter en mooier platform geven. "Het gaat niet over wie ze volgen, maar wat ze leiden. Dit idee is geboren om vrouwen te versterken", zo zegt de directrice van het magazine, waar Piquet prominent op de cover staat. Volgens Kelly komt 'een WAG' ook zeker niet altijd alleen in aanraking met een bepaalde sport vanwege hun man. "Ik voel me er thuis [in de paddock, red.], want ik leef er al sinds ik klein was", zo verwijst ze naar haar racefamilie.

Piquet wil dat vrouwen "eigen verhaal schrijven"

Volgens Kelly zijn WAG's dus niet alleen maar de vrouwen en vriendinnen van sporters. Ze hebben ook hun eigen verhaal - en daar moet de focus op komen te liggen. "We hebben allemaal ons recht om ons eigen verhaal te schrijven", zo zegt ze.

