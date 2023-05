Lars Leeftink

Maandag 1 mei 2023 18:24 - Laatste update: 18:28

Max Verstappen is van mening dat hij met Red Bull Racing nog even om de tafel moet gaan zitten om de situatie rondom de verkeerd ingeschatte pitstop tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan te bespreken.

Het was tijdens de race niet per se het enige wat fout ging bij Verstappen, want hij gaf ook aan dat de balans ontbrak gedurende de race en hij eigenlijk pas richting het einde het tempo van leider Sergio Pérez kon evenaren nadat hij wat veranderingen had aangebracht. Vlak voor de enige safety car van de race, gecreëerd door Nyck de Vries, besloot Verstappen op aangeven van Red Bull tijdens de gele vlag naar binnen te gaan. De Vries leek door te kunnen, maar kon dit uiteindelijk niet. Tegen de tijd dat Verstappen weer buiten was, kwam er een safety car. Terwijl ook Lewis Hamilton al naar binnen was gegaan, bleef de rest buiten. Zij konden tijdens de safety car dus een 'gratis' pitstop maken, waardoor Verstappen terugviel naar P3. Vervolgens zou hij al vrij snel Leclerc inhalen en op P2 eindigen.

Verstappen blikt terug

Tijdens de persconferentie na de race in Bakoe besprak Verstappen de situatie, die hem uiteindelijk een kans op de overwinning zou kosten. "Ik zag dat er een auto stilstond, ik dacht dat hij misschien alleen doorgeschoten was. Ik bedoel, ik kan dat natuurlijk niet zien. Het is iets waar we naar moeten kijken. Je kon duidelijk zien dat een van zijn wielen beschadigd was. Het zag ernaar uit dat hij hoe dan ook niet terug kon rijden naar de pits, zelfs als hij nog terug de baan op was gegaan. Dus daar moeten we wel naar kijken, want dat heeft natuurlijk wel mijn race beïnvloed daarna."

Red Bull verantwoordelijk?

Volgens Verstappen is het lastig om nu een schuldige aan te wijze. De Nederlander geeft wel aan dat het moment besproken moet worden. Toch schuift hij de verantwoordelijk al een beetje naar Red Bull zelf toe. “Ik kon zien dat de auto stilstond, maar ik kan niet in detail zien of elk wiel goed aan de auto vastzit. Dat kan je op het scherm wel zien. Het team heeft natuurlijk wat meer overzicht daarop. Maar zoals ik al zei, we zullen kijken of we daar iets anders hadden kunnen doen. Ik weet ook niet wanneer precies de beslissing kwam om de pitstop te maken, dus het is nu een beetje moeilijk om te zeggen.”