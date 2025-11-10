Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix van São Paulo zijn indrukwekkende comeback toegelicht. De Nederlander startte de race vanuit de pitstraat, maar wist uiteindelijk toch nog als derde over de streep te komen. Hij sprak over de aanpassingen aan de auto en de koudere omstandigheden die hem hielpen een beter gevoel te krijgen tijdens de race.

Het weekend kende een aantal klappen voor de Red Bull-coureur. Na een teleurstellende kwalificatie als zestiende, moest hij door een motorwissel vanuit de pitstraat beginnen aan de race. Ook liep hij een lekke band op door een stuk carbon op de baan, waardoor hij een extra pitstop moest maken, maar diezelfde lekke band bood ook de kans om van strategie te wisselen. Ondanks alle tegenslagen, wist hij zich door het veld te vechten en in de laatste ronden nog om de tweede plaats te vechten met Kimi Antonelli van Mercedes.

Verstappen herpakt zich na tegenslagen

Voor Verstappen begon het allemaal niet zo mooi, geeft hij eerlijk toe. Toen de Nederlander terugviel naar de laatste plaats na het oplopen van een lekke band en moest hij even slikken. "Mijn god, het zit me ook allemaal niet mee dit weekend", dacht hij bij zichzelf. Toch wist hij zich te herpakken en het beste van de situatie te maken door de auto's voor hem te passeren en de optimale strategie te rijden. "Vervolgens probeer je je weer volledig te focussen, doe je je best, probeer je de auto's voor je in te halen en te gaan voor de beste strategie. Dat lukte allemaal perfect. In de race denk ik er niet over na, ik ben gewoon gefocust op de race", verklaart hij.

Stuk beter

Niettemin wist Verstappen de schade in de titelstrijd met Lando Norris niet geheel te beperken, al was hij na afloop wel trots op het team en het complexe werk dat zij samen wisten te verrichten. De aanpassingen aan de auto en de koelere temperaturen zorgden voor een veel betere racepace dan de dagen ervoor, wat uiteindelijk zorgde voor een onverwacht podium na een moeilijk weekend. "Het voelde weer een stuk beter in de auto, door een paar dingen te veranderen. Tegelijkertijd was het vandaag een stuk kouder, wat ook invloed kan hebben."

