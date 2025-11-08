Dat Red Bull het momenteel niet voor elkaar heeft in Brazilië, is inmiddels wel duidelijk. Sinds het raceweekend in Mexico-Stad legt de RB21 het af tegen de MCL39, en F1-journalist Erik van Haren onthult dat Red Bull in Brazilië dan ook niet met dat pakket rondrijdt.

Waar veel teams de focus al hebben verlegd naar 2026, probeert Red Bull de onderdelen voor 2025 nog te verbeteren. Dat heeft een aantal keer goed uitgepakt, maar in Brazilië komt de wagen niet tot leven, en tot op heden is ook niet helemaal duidelijk waardoor dat komt. Op sociale media stellen sommige fans dat de updates uit Mexico de wagen langzamer hebben gemaakt, maar Van Haren geeft hierover duidelijkheid.

Onderdelen RB21

De journalist meldt dat de vloer die was meegenomen naar Mexico-Stad, tijdens de kwalificatie in Brazilië niet is gebruikt. Voor de sessie die zaterdag plaatsvond, waarin Max Verstappen als zestiende werd afgevlagd en Yuki Tsunoda als negentiende, werd namelijk teruggegrepen op de onderdelen uit Austin.

Veel vragen/opmerkingen vandaag over de laatste updates, die Red Bull meebracht naar Mexico, en die invloed hebben op mindere prestaties.



Verstappen reed kwalificatie met, zeg maar, de 'Austin-auto'. Dus ook niet met de Mexico-vloer. Dus zo makkelijk is het niet. #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) November 8, 2025

