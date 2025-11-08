'Red Bull maakt in Brazilië niet gebruik van updates uit Mexico-Stad'
'Red Bull maakt in Brazilië niet gebruik van updates uit Mexico-Stad'
Dat Red Bull het momenteel niet voor elkaar heeft in Brazilië, is inmiddels wel duidelijk. Sinds het raceweekend in Mexico-Stad legt de RB21 het af tegen de MCL39, en F1-journalist Erik van Haren onthult dat Red Bull in Brazilië dan ook niet met dat pakket rondrijdt.
Waar veel teams de focus al hebben verlegd naar 2026, probeert Red Bull de onderdelen voor 2025 nog te verbeteren. Dat heeft een aantal keer goed uitgepakt, maar in Brazilië komt de wagen niet tot leven, en tot op heden is ook niet helemaal duidelijk waardoor dat komt. Op sociale media stellen sommige fans dat de updates uit Mexico de wagen langzamer hebben gemaakt, maar Van Haren geeft hierover duidelijkheid.
Onderdelen RB21
De journalist meldt dat de vloer die was meegenomen naar Mexico-Stad, tijdens de kwalificatie in Brazilië niet is gebruikt. Voor de sessie die zaterdag plaatsvond, waarin Max Verstappen als zestiende werd afgevlagd en Yuki Tsunoda als negentiende, werd namelijk teruggegrepen op de onderdelen uit Austin.
Gerelateerd
Net binnen
Norris domineert zaterdag na crash Piastri, drama voor Verstappen compleet met Q1-exit | GPFans Recap
- 56 minuten geleden
Tsunoda onthult het nieuwe probleem bij Verstappen: 'Het ligt niet aan mijn afstelling'
- 1 uur geleden
- 3
Jos Verstappen loopt direct weg na zestiende plek zoon Max
- 1 uur geleden
- 1
'Red Bull maakt in Brazilië niet gebruik van updates uit Mexico-Stad'
- 1 uur geleden
- 3
Red Bull maakte eerste dubbele Q1-exit mee sinds Doornbos in 2006 voor het team reed | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
FIA beslist over deelname Bortoleto in GP São Paulo na overtreden 107%-regel
- 2 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- Gisteren 11:43