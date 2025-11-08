close global

﻿
'Red Bull maakt in Brazilië niet gebruik van updates uit Mexico-Stad'

Remy Ramjiawan
Dat Red Bull het momenteel niet voor elkaar heeft in Brazilië, is inmiddels wel duidelijk. Sinds het raceweekend in Mexico-Stad legt de RB21 het af tegen de MCL39, en F1-journalist Erik van Haren onthult dat Red Bull in Brazilië dan ook niet met dat pakket rondrijdt.

Waar veel teams de focus al hebben verlegd naar 2026, probeert Red Bull de onderdelen voor 2025 nog te verbeteren. Dat heeft een aantal keer goed uitgepakt, maar in Brazilië komt de wagen niet tot leven, en tot op heden is ook niet helemaal duidelijk waardoor dat komt. Op sociale media stellen sommige fans dat de updates uit Mexico de wagen langzamer hebben gemaakt, maar Van Haren geeft hierover duidelijkheid.

Onderdelen RB21

De journalist meldt dat de vloer die was meegenomen naar Mexico-Stad, tijdens de kwalificatie in Brazilië niet is gebruikt. Voor de sessie die zaterdag plaatsvond, waarin Max Verstappen als zestiende werd afgevlagd en Yuki Tsunoda als negentiende, werd namelijk teruggegrepen op de onderdelen uit Austin.

