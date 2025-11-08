Kimi Antonelli mag de F1 Grand Prix van São Paulo op zondag vanaf de voorste startrij aanvangen. Hij heeft zich namelijk als tweede gekwalificeerd voor het juichende Braziliaanse publiek. De Mercedes-coureur geeft toe dat hij een beetje geïrriteerd is dat hij opnieuw genoegen moeten nemen met P2 achter Lando Norris.

Antonelli is de sterkere van de twee Mercedes-coureurs dit weekend. Hij kwalificeerde zich als tweede voor de Sprint op het circuit van Interlagos. Het lukte hem om de druk op te voeren bij Norris, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de tweede positie. De jonge Italiaan kwam in de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag opnieuw nét iets tekort op Norris. Hij was 0.179 seconde te langzaam, maar mag wel weer vanaf P2 beginnen. Antonelli onthult zijn plan om morgen Norris al bij de start te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Irritatie bij Antonelli en wil Norris morgen bij de start pakken

"Ik ben eerlijk gezegd geïrriteerd dat ik weer achter hem [Norris] sta", begon Antonelli direct na de kwalificatie in Brazilië. "We waren zo dichtbij, ook in de Sprint vanmorgen al. De wind zorgde ervoor dat het een uitdagende kwalificatie was. Het was erg lastig om een foutloze ronde te rijden. Desondanks is het in de laatste run gelukt om een redelijk goede ronde te doen. Daar ben ik wel blij mee en dus mag ik morgen vanaf P2 beginnen. Natuurlijk zijn zij [McLaren] erg snel, dus het is belangrijk dat ik een goede start heb morgen, [Norris inhaal] en vervolgens de pace vasthoud."

Related image

Gerelateerd