Lando Norris schreef de Sprint voor de F1 Grand Prix van São Paulo op zijn naam, terwijl de andere McLaren van Oscar Piastri in de muur belandde. Het kwam door een plas water die door Norris op de baan terechtkwam. George Russell grapte na afloop van de zaterdagwedstrijd dat zijn landgenoot de "slimste coureur op de grid is" door het uithalen van zo'n Mario Kart-trucje.

Het had vlak voor de Sprint op het circuit van Interlagos geregend. Het was niet nat genoeg voor intermediates, maar het was wel glibberen en glijden op de slicks. Een kwart van de race was verreden, toen Oscar Piastri crashte, gevolgd door Nico Hülkenberg en Franco Colapinto in dezelfde bocht. De Sprint moest zelfs stil worden gelegd door middel van de rode vlaggen. Het asfalt was onverwachts nóg gladder geworden door extra water wat op de racelijn kwam te liggen, nadat Norris over de exitkerb was gereden.

Mario Kart-trucje van Norris

"Het is een kerb die we in de kwalificatie altijd veel gebruiken", begon Norris bij de persconferentie. "Natuurlijk wil je van alle kerbs afblijven, wanneer je te maken hebt met natte omstandigheden zoals deze. Maar ik ging een beetje wijd en ik zag dat er water op de baan terechtkwam."

Antonelli voegde toe: "Er kwam zelfs een boel water in mijn vizier. Ik probeer tijdens de gehele race ook gewoon van de kerbs af te blijven, omdat ze spekglad waren, zeker aan het begin. Toen ik zag dat [bij Norris] het water omhoogschoot, probeerde ik er extra goed op te letten om geen spin of ander momentje mee te maken. De eerste sector was duidelijk het natst. Het was echt cruciaal om daar netjes binnen te lijnen te blijven om daar doorheen te komen."

Russell grapte over Norris dat hij een Mario Kart-trucje had uitgehaald, aangezien de plas die hij op de baan had gecreëerd resulteerde in drie crashes: "Het is een beetje alsof je een banaan op het circuit gooit. Dit is de slimste coureur op de grid."

