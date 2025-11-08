close global

﻿
Piastri en Colapinto eerste uitvallers tijdens sprintrace in São Paulo

Remy Ramjiawan
Oscar Piastri is samen met Franco Colapinto uitgevallen tijdens de sprintrace in São Paulo. De McLaren-coureur ging eraf in de Senna S, waar ook Nico Hülkenberg en de Alpine-coureur de controle over het stuur verloren. Hülkenberg wist zijn weg te vervolgen en Kimi Antonelli vermoedt dat Lando Norris de oorzaak van de crash was.

Om klokslag 15.00 uur ging de formatieronde in São Paulo van start. Norris had daarbij de eer om vanaf pole te vertrekken, naast Antonelli, die vrijdag de tweede tijd had gereden. Piastri vertrok vanaf P3 en Max Verstappen vanaf de zesde plek.

Crash tijdens sprintrace

In de openingsronde ging het mis voor Piastri, die in de Senna S de controle over zijn MCL39 verloor en rechtsaf de muur in ging. Achter hem gingen ook Hülkenberg en Colapinto eraf, maar de Duitser wist uiteindelijk met een beschadigde neus richting de pitbox van Kick Sauber te rijden. Op de onboardbeelden is te zien dat Piastri in de Senna S met zijn linkerband over de kerbstones reed, waarna een klein plonsje water zichtbaar is. Kort daarna verloor hij opnieuw de controle en kwam er een DNF achter de naam van de Australiër.

Antonelli, die op P2 reed, wees via de boordradio op de vermoedelijke oorzaak van de glijpartijen: “Norris raakte de kerbstone en toen kwam er een heleboel water op de lijn.”

