George Russell heeft gesteld dat hij ooit graag teamgenoot van Max Verstappen wil zijn en tegen hem een poging wil wagen. De Brit weet niet of dit bij Mercedes gaat gebeuren, maar hij 'gaat de uitdaging graag aan' ondanks dat veel coureurs er al niet in zijn geslaagd.

Russell stelt tegenover De Telegraaf dat hij zich nooit heeft afgevraagd of hij wel bij Mercedes zou rijden in 2026. "Totaal niet. Voor mij is het heel simpel. Ik heb net een nieuw contract getekend en daar staat een prestatieclausule in. Ik zal niet helemaal in detail treden, maar het komt erop neer dat als ik presteer op een bepaald niveau, ik sowieso voor Mercedes blijf rijden. Het is een clausule die goed is voor mij én voor het team. En dat is zoals het zou moeten zijn.”

Artikel gaat verder onder video

Russell over zekerheid stoeltje 2027 bij Mercedes

Russell stelt ook dat, als hij presteert zoals hij in 2025 doet, hij in 2027 ook gewoon bij Mercedes zal rijden. "Ja. Als ik presteer, is er geen enkele bedreiging wat mijn stoeltje betreft. Ik denk dat het een eerlijke afspraak is. En het is ook goed om dat uit te spreken, zodat ik niet wéér maandenlang dezelfde vraag krijg over mijn toekomst.” Dit komt waarschijnlijk dus door de door Russell al genoemde clausule in zijn contract, die stelt - volgens de geruchten - dat als hij beter presteert dan teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, zijn contract wordt verlengt voor 2027.

Related image

Russell over Verstappen als teamgenoot

Russell had in 2026 ook Verstappen als teamgenoot kunnen hebben, maar dit gaat dan weer niet gebeuren. Toch hoopt de Brit het ooit als teamgenoot tegen de Nederlander op te kunnen nemen. "Het als teamgenoot opnemen tegen Max, dat is een uitdaging die ik ooit graag zou willen aangaan." Dit zou in 2027 al het geval kunnen zijn, als Verstappen wellicht zijn clausule komende zomer activeert om te vertrekken bij Red Bull en naar Mercedes komt. Russell weet niet of dit ook de bedoeling van Mercedes is. "Wie weet. Ik weet niet hoe alle afspraken in elkaar zitten. Dat is ook niet aan mij. Ik geef maar om één ding en dat is winnen met Mercedes. Dat is waar we naar streven. Ik heb altijd gezegd dat ik niet bang ben om teamgenoten te zijn met wie dan ook. De statistisch gezien beste coureur aller tijden [Hamilton] is ook al mijn teamgenoot geweest. Dus ik ben ook niet bang voor Verstappen, mocht hij hier naast mij komen te rijden. Nogmaals, ik zou de kans om het tegen hem op te nemen met beide handen aangrijpen.”

Gerelateerd