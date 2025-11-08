Red Bull Racing kende een dramatisch begin van het weekend van de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië, door de zesde plaats van Max Verstappen tijdens de sprintkwalificatie. Vanuit Red Bull zijn er na de vrijdag niet veel positieve woorden te vinden over de prestaties, zeker op de softs.

Technisch directeur Pierre Waché stelt in het persbericht van Red Bull waarop teruggeblikt wordt op de vrijdag in São Paulo, dat het met de P18 van Yuki Tsunoda en de P6 van Verstappen een moeizame dag was voor Red Bull Racing. "Het was vandaag een moeilijke dag. Eerlijk gezegd zorgt het sprintschema altijd voor uitdagingen gedurende het hele weekend. De auto gedraagt zich hier niet zoals we hadden verwacht, vooral niet op de softs."

Waché ziet problemen Red Bull op softs

Waché stelt dat de problemen vooral op de zachte band aanwezig waren, aangezien het probleem op de hards (VT1) en mediums (SQ1 en SQ2) minder groot leek te zijn. "Op de zachte band lijkt er iets mis te zijn met de auto. Hij presteert gewoon niet. We onderzoeken vannacht veel dingen om te bepalen of we iets moeten aanpassen. We proberen te achterhalen wat het probleem is, dat bij beide auto's speelt."

Waché wil met Verstappen 'betere afstelling' regelen richting kwalificatie

Net zoals adviseur Helmut Marko stelt Waché dat Red Bull richting de kwalificatie op zaterdag nog werk gaat maken van het verbeteren van de prestaties van de RB21 in de tweede sector op Interlagos, maar dat er voor de sprintrace niet veel meer gedaan kan en mag worden. "We willen de auto in een betere afstelling krijgen voor de rest van het weekend. Dit is allemaal waardevolle informatie voor de kwalificatie en daarna voor de race."

