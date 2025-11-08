Waché stelt vraagtekens bij RB21 Verstappen: 'Lijkt iets mis te zijn met de auto'
Waché stelt vraagtekens bij RB21 Verstappen: 'Lijkt iets mis te zijn met de auto'
Red Bull Racing kende een dramatisch begin van het weekend van de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië, door de zesde plaats van Max Verstappen tijdens de sprintkwalificatie. Vanuit Red Bull zijn er na de vrijdag niet veel positieve woorden te vinden over de prestaties, zeker op de softs.
Technisch directeur Pierre Waché stelt in het persbericht van Red Bull waarop teruggeblikt wordt op de vrijdag in São Paulo, dat het met de P18 van Yuki Tsunoda en de P6 van Verstappen een moeizame dag was voor Red Bull Racing. "Het was vandaag een moeilijke dag. Eerlijk gezegd zorgt het sprintschema altijd voor uitdagingen gedurende het hele weekend. De auto gedraagt zich hier niet zoals we hadden verwacht, vooral niet op de softs."
Waché ziet problemen Red Bull op softs
Waché stelt dat de problemen vooral op de zachte band aanwezig waren, aangezien het probleem op de hards (VT1) en mediums (SQ1 en SQ2) minder groot leek te zijn. "Op de zachte band lijkt er iets mis te zijn met de auto. Hij presteert gewoon niet. We onderzoeken vannacht veel dingen om te bepalen of we iets moeten aanpassen. We proberen te achterhalen wat het probleem is, dat bij beide auto's speelt."
Waché wil met Verstappen 'betere afstelling' regelen richting kwalificatie
Net zoals adviseur Helmut Marko stelt Waché dat Red Bull richting de kwalificatie op zaterdag nog werk gaat maken van het verbeteren van de prestaties van de RB21 in de tweede sector op Interlagos, maar dat er voor de sprintrace niet veel meer gedaan kan en mag worden. "We willen de auto in een betere afstelling krijgen voor de rest van het weekend. Dit is allemaal waardevolle informatie voor de kwalificatie en daarna voor de race."
Gerelateerd
Net binnen
Waché stelt vraagtekens bij RB21 Verstappen: 'Lijkt iets mis te zijn met de auto'
- 8 minuten geleden
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 47 minuten geleden
- 12
Russell spreekt zich uit over 'intimiderende' Verstappen: 'Geloof dat ik iedereen kan verslaan'
- 1 uur geleden
- 5
VIDEO: Geen straf voor Hamilton ondanks dat FIA vindt dat hij te hard reed | GPFans News
- 1 uur geleden
- 1
Mol over bewust plan Verstappen en Red Bull: 'Hoop dat ze voor regenafstelling zijn gegaan'
- 2 uur geleden
- 3
Storm in São Paulo voor sprintrace en kwalificatie: code oranje, FIA past regels aan
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober