VIDEO: Geen straf voor Hamilton ondanks dat FIA vindt dat hij te hard reed | GPFans News
VIDEO: Geen straf voor Hamilton ondanks dat FIA vindt dat hij te hard reed | GPFans News
Na de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo werd niemand minder dan Lewis Hamilton naar de stewards gefloten. De FIA onderzocht de Ferrari-coureur vanwege een mogelijke overtreding rondom dubbele gele vlaggen en is met een conclusie gekomen.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen en Red Bull
Waché stelt vraagtekens bij RB21 Verstappen: 'Lijkt iets mis te zijn met de auto'
- 6 minuten geleden
Startgrid in Brazilië
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 46 minuten geleden
- 12
Russell over Verstappen
Russell spreekt zich uit over 'intimiderende' Verstappen: 'Geloof dat ik iedereen kan verslaan'
- 1 uur geleden
- 5
GPFans News
VIDEO: Geen straf voor Hamilton ondanks dat FIA vindt dat hij te hard reed | GPFans News
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen en Red Bull
Mol over bewust plan Verstappen en Red Bull: 'Hoop dat ze voor regenafstelling zijn gegaan'
- 2 uur geleden
- 3
Storm tijdens raceweekend
Storm in São Paulo voor sprintrace en kwalificatie: code oranje, FIA past regels aan
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
200.000+ views
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
200.000+ views
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
150.000+ views
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
150.000+ views
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
150.000+ views
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
100.000+ views
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober