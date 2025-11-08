Na een interessante sprintkwalificatie in São Paulo weten we hoe we morgen van start gaan tijdens de sprintrace. Het werd een spannende sessie, die niet zo geweldig afliep voor Max Verstappen. Dit is de startopstelling voor de sessie van morgen.

Lando Norris heeft de pole position in de wacht weten te slepen voor de Braziliaanse GP Sprint. De Brit, die met teammaat Oscar Piastri in de titelstrijd zit, heeft hiermee zijn kansen op de wereldtitel een enorme boost gegeven. Piastri, die achter zijn teammaat eindigde, zal alles uit de kast moeten halen om te voorkomen dat hij verder wegloopt. Daardoor moet hij wel zien af te rekenen met Andrea Kimi Antonelli, die knap de twee McLarens wist te splitten.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton en Verstappen verder terug

George Russell zal als vierde beginnen aan de sprintrace. Fernando Alonso is als vijfde de beste Aston Martin-coureur, terwijl Max Verstappen op zijn beurt slechts als zesde weet te eindigen. De Nederlander noemde zijn Red Bull "onbestuurbaar". De top 10 wordt verder aangevuld door Lance Stroll, Charles Leclerc en Isack Hadjar, met Nico Hülkenberg als verrassende nummer tien. Lewis Hamilton start elfde, nadat hij niet wist te verbeteren doordat Charles Leclerc hem met een gele vlag hinderde voor zijn snelle rondje. De Brit lag ook nog enige tijd onder het vergrootglas, maar kwam weg met een reprimande. Voor Yuki Tsunoda wordt het ook weer een schier onmogelijke opgave om punten te scoren tijdens de sprint: hij start als achttiende. Ook de weersomstandigheden kunnen nog een rol gaan spelen, want er is een oranje stormwaarschuwing van kracht tot het einde van zaterdag. De Braziliaanse GP Sprint belooft in ieder geval een spannende strijd te worden, met Norris in de hoofdrol.