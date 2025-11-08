close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen and Norris having a laugh together

Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace van zaterdag

Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace van zaterdag

Brian Van Hinthum
Verstappen and Norris having a laugh together

Na een interessante sprintkwalificatie in São Paulo weten we hoe we morgen van start gaan tijdens de sprintrace. Het werd een spannende sessie, die niet zo geweldig afliep voor Max Verstappen. Dit is de startopstelling voor de sessie van morgen.

Lando Norris heeft de pole position in de wacht weten te slepen voor de Braziliaanse GP Sprint. De Brit, die met teammaat Oscar Piastri in de titelstrijd zit, heeft hiermee zijn kansen op de wereldtitel een enorme boost gegeven. Piastri, die achter zijn teammaat eindigde, zal alles uit de kast moeten halen om te voorkomen dat hij verder wegloopt. Daardoor moet hij wel zien af te rekenen met Andrea Kimi Antonelli, die knap de twee McLarens wist te splitten. 

Hamilton en Verstappen verder terug

George Russell zal als vierde beginnen aan de sprintrace. Fernando Alonso is als vijfde de beste Aston Martin-coureur, terwijl Max Verstappen op zijn beurt slechts als zesde weet te eindigen. De Nederlander noemde zijn Red Bull "onbestuurbaar". De top 10 wordt verder aangevuld door Lance Stroll, Charles Leclerc en Isack Hadjar, met Nico Hülkenberg als verrassende nummer tien. Lewis Hamilton start elfde, nadat hij niet wist te verbeteren doordat Charles Leclerc hem met een gele vlag hinderde voor zijn snelle rondje. De Brit lag ook nog enige tijd onder het vergrootglas, maar kwam weg met een reprimande. Voor Yuki Tsunoda wordt het ook weer een schier onmogelijke opgave om punten te scoren tijdens de sprint: hij start als achttiende. Ook de weersomstandigheden kunnen nog een rol gaan spelen, want er is een oranje stormwaarschuwing van kracht tot het einde van zaterdag. De Braziliaanse GP Sprint belooft in ieder geval een spannende strijd te worden, met Norris in de hoofdrol.

Wie denk jij dat de Braziliaanse GP Sprint zal winnen?

53 stemmen

Gerelateerd

Brazilië
Marko maakt zich geen illusies: 'Dit kunnen we niet herstellen voor de sprint'
Red Bull

Marko maakt zich geen illusies: 'Dit kunnen we niet herstellen voor de sprint'

  • Gisteren 21:49
Vettel over Verstappen in titelstrijd:
Titelkansen

Vettel over Verstappen in titelstrijd: "Waarom niet?"

  • Gisteren 19:15

Net binnen

Hoe laat beginnen vandaag de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo?
Tijdschema

Hoe laat beginnen vandaag de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo?

  • 35 minuten geleden
Verstappen duidelijk over Red Bull-problemen:
Mysterieus slechte pace

Verstappen duidelijk over Red Bull-problemen: "Het is net een pogostick, totaal onbestuurbaar"

  • 1 uur geleden
Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace van zaterdag
Sprintrace

Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace van zaterdag

  • 1 uur geleden
Norris pakt pole tijdens sprintkwalificatie, Verstappen laat frustraties de vrije loop | GPFans Recap
GPFans Recap

Norris pakt pole tijdens sprintkwalificatie, Verstappen laat frustraties de vrije loop | GPFans Recap

  • Gisteren 23:01
FIA trekt conclusie na onderzoek gele vlaggen en bevestigt dat Hamilton te hard reed
GP São Paulo

FIA trekt conclusie na onderzoek gele vlaggen en bevestigt dat Hamilton te hard reed

  • Gisteren 22:46
  • 5
 Dít is waar Verstappen het verloor in de sprintkwalificatie: vier tienden in sector 2
Sprintkwalificatie

Dít is waar Verstappen het verloor in de sprintkwalificatie: vier tienden in sector 2

  • Gisteren 22:25
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x