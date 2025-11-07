Max Verstappen zag dit jaar een lang gekoesterde wens uitkomen toen zijn eerste kindje, Lily Verstappen, het levenslicht zag. De viervoudig wereldkampioen laat weten wat voor impact zijn dochter heeft op zijn racecarrière en maakt korte metten met een veelgehoord verhaal over de impact op een coureur zijn snelheid.

Verstappen heeft natuurlijk al jarenlang de zorg gehad over 'bonusdochter' Penelope, iets waar de Nederlander overduidelijk van geniet en een rol die hem natuurlijk ook goed past. Veelvuldig gaf Verstappen al aan dat hij zelf ook droomt van een eigen kindje. Die droom werd dit jaar een feit, toen Lily het levenslicht zag. Eerder deze week hintte Kelly Piquet erop dat het stel eerder minder geluk vond bij het krijgen van een kindje, daar Lily volgens haar een 'rainbow baby' is, wat een term is voor het eerste kindje dat komt na een zwangerschap die - om uiteenlopende redenen - niet voltooid is.

Artikel gaat verder onder video

Langzamer worden?

Inmiddels mag Verstappen zich dus alsnog de gelukkige vader van zijn eerste dochter noemen. Volgens een bepaalde theorie zou het krijgen van een kind invloed hebben op de prestaties op de baan. Zo zouden coureurs snelheid verliezen. Verstappen maakt nu in de Pelos Pistas-podcast korte metten met dat verhaal: "Niet als ik in de race zit, bijvoorbeeld als ik een actie maak of zoiets, nee. Ik word er niet langzamer van. Iedereen die dit soort dingen zegt: dat is totale bullshit.”

Na de race

Op de baan is er dus niks te merken voor Verstappen. Na de race is dat echter wel anders, zeker als het resultaat dat weekend niet naar wens is. "Het hebben van een dochter verandert wel hoe je kijkt naar een goede of een slechte race. Je kan overstuur zijn wanneer je thuiskomt. Maar als je dan thuiskomt, de baby ziet lachen en daar bij je familie bent, maakt het je allemaal niet zoveel meer uit. Dat is een stuk belangrijker dan je racen."

Gerelateerd