VIDEO | Verstappen reageert op nieuwe regelwijziging in F1: 'Misschien wordt dat dan beter'
VIDEO | Verstappen reageert op nieuwe regelwijziging in F1: 'Misschien wordt dat dan beter'
F1 lijkt de situatie omtrent de strategie in de koningsklasse op de schop te willen gooien vanaf 2026, met de plannen om vanaf volgend jaar twee verplichte pitstops per Grand Prix in te voeren. Hoe dit ingevuld moet worden is nog niet helemaal duidelijk, maar Max Verstappen heeft zijn mening voorafgaand aan het raceweekend in São Paulo alvast gegeven.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
Gerelateerd
Net binnen
Samenvatting VT1
McLaren één-twee in vrije training São Paulo, Verstappen P17 na uitblijven kwalificatierun
- 1 uur geleden
- 4
Verstappen in São Paulo
Waarom Red Bull zich geen zorgen maakt in Brazilië ondanks P17 en crash in vrije training
- 6 minuten geleden
Max Verstappen
Verstappen vertelt over invloed Lily op racecarrière: "Langzamer worden is totale bullshit"
- 30 minuten geleden
Regelwijziging
VIDEO | Verstappen reageert op nieuwe regelwijziging in F1: 'Misschien wordt dat dan beter'
- 48 minuten geleden
Weerwaarschuwing in Brazilië
Burgerbescherming São Paulo lanceert weerwaarschuwing: windsnelheden tot 115 km/u en hagel
- 1 uur geleden
Grid van 2026
19 van de 22 stoeltjes zijn al gevuld: Dit is de F1-grid voor het seizoen van 2026
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
200.000+ views
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
200.000+ views
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
150.000+ views
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
150.000+ views
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
150.000+ views
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
100.000+ views
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober