Max Verstappen

VIDEO | Verstappen reageert op nieuwe regelwijziging in F1: 'Misschien wordt dat dan beter'

VIDEO | Verstappen reageert op nieuwe regelwijziging in F1: 'Misschien wordt dat dan beter'

Vincent Bruins

F1 lijkt de situatie omtrent de strategie in de koningsklasse op de schop te willen gooien vanaf 2026, met de plannen om vanaf volgend jaar twee verplichte pitstops per Grand Prix in te voeren. Hoe dit ingevuld moet worden is nog niet helemaal duidelijk, maar Max Verstappen heeft zijn mening voorafgaand aan het raceweekend in São Paulo alvast gegeven.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

