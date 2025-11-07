Sainz weer aanwezig op vrijdag in São Paulo na afwezigheid op donderdag wegens ziekte
Carlos Sainz was donderdag tijdens de mediadag van het weekend van de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië afwezig omdat hij ziek was. Williams heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat de Spanjaard op vrijdag weer terug in de paddock is en mee gaat doen aan de enige training en de sprintkwalificatie.
Sainz is bezig aan zijn eerste seizoen in F1 namens Williams en ziet teamgenoot Alexander Albon vaak voor hem eindigen tijdens raceweekenden. De Spanjaard veroverde tot nu toe 38 punten, wat goed is voor een elfde plaats in het kampioenshap bij de coureurs. Teamgenoot Albon heeft al bijna twee keer zoveel punten verzameld (73 punten) en staat op P8. Sainz viel de laatste twee raceweekenden uit en heeft dit jaar sowieso al vijf keer de finish niet gehaald.
Sainz terug in de paddock na afwezigheid op donderdag
Sainz moest zich donderdag ziek afmelden voor de mediadag, een niet zo heel soepel begin van het raceweekend voor de Spanjaard. "Helaas voelt Carlos [Sainz] zich niet lekker en kan hij vandaag daarom niet aanwezig zijn op het circuit, dus alle mediaverplichtingen zijn bij deze afgelast", luidde het statement vanuit Williams toen gisteren de mediadag voor de coureurs op gang kwam. Sainz werd op vrijdag al gespot in de paddock en gaat, zo heeft Williams al bevestigd, gewoon in actie komen tijdens de training en de sprintkwalificatie op vrijdag. Dit betekent dat Sainz zich niet bezig kan houden met Black Friday, waar veel mensen zich bij MediaMarkt zullen richten op goedkope deals terwijl Sainz en zijn collega's bezig zijn met hun sessies in Brazilië.
