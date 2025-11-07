Bearman neemt lessen mee naar race in Brazilië: 'Gaf een speciaal gevoel'
Bearman neemt lessen mee naar race in Brazilië: 'Gaf een speciaal gevoel'
Haas-coureur Oliver Beaman mocht twee weken geleden voor het eerst strijden met coureurs als Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De Brit stelt dat hij een paar lessen meeneemt richting het weekend van de Grand Prix van São Paulo.
Bearman beleefde een fantastisch weekend in Mexico-Stad. De Brit kwam op P10 terecht tijdens de kwalificatie, maar zou vooral tijdens de race uitblinken door naar P4 te rijden na een hectische openingsfase en gedurende de race onder meer George Russell en Oscar Piastri achter zich te houden. Ook vocht hij een duel uit met Verstappen, die uiteindelijk wel voor hem zou eindigen op P3. Bearman zelf kwam op P4 over de streep.
Beaman over duels met topcoureurs in F1
Tegenover de aanwezige media in Brazilië stelt Bearman dat hij heeft genoten en vooral geleerd van zijn eerste duels voorin het veld in F1. "Het was de eerste keer dat ik wiel aan wiel racete met de grote coureurs in de Formule 1. Ik kon strijden met coureurs die grote successen hebben behaald en een grote erfenis hebben in deze sport. Dat is wel cool. Je liet het beter klinken dan ik het zelf bedacht had, maar het was heel gaat. Hopelijk krijg ik nog veel meer kansen om het opnieuw te doen, want het gaf een heel speciaal gevoel."
